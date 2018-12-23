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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мама Загитовой: Мы справимся со всеми сложностями

Лейсан Загитова, мама олимпийской чемпионки Алины Загитовой, кратко прокомментировала выступление дочери на чемпионате России в Саранске.

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— Мы справимся со всеми сложностями, — пообещала мама фигуристки. — Сейчас непростой период, но так бывает. Скоро Новый год, будем встречать его в кругу семьи. Думаю, морально Алина немного отойдет после этой неудачи. Желаю всем счастья и здоровья.

Напомним, что Алина Загитова лидировала после короткой программы, но провалила произвольную и в итоге стала лишь пятой. (Андрей Шитихин).

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