Мама Загитовой: Мы справимся со всеми сложностями
Лейсан Загитова, мама олимпийской чемпионки Алины Загитовой, кратко прокомментировала выступление дочери на чемпионате России в Саранске.
Лейсан Загитова, мама олимпийской чемпионки Алины Загитовой, кратко прокомментировала выступление дочери на чемпионате России в Саранске.
— Мы справимся со всеми сложностями, — пообещала мама фигуристки. — Сейчас непростой период, но так бывает. Скоро Новый год, будем встречать его в кругу семьи. Думаю, морально Алина немного отойдет после этой неудачи. Желаю всем счастья и здоровья.
Напомним, что Алина Загитова лидировала после короткой программы, но провалила произвольную и в итоге стала лишь пятой. (Андрей Шитихин).