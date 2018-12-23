Мама Загитовой: Мы справимся со всеми сложностями

— Мы справимся со всеми сложностями, — пообещала мама фигуристки. — Сейчас непростой период, но так бывает. Скоро Новый год, будем встречать его в кругу семьи. Думаю, морально Алина немного отойдет после этой неудачи. Желаю всем счастья и здоровья.