Авербух: Никто не сможет составить конкуренцию российским фигуристкам на чемпионате Европы

В воскресенье пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав российских фигуристов на чемпионат Европы в Минске и Универсиаду в Красноярске. В женском одиночном катании выступят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. В запас вошли Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

«Определить состав на чемпионат Европы и Универсиаду в женском одиночном катании было точно непросто, но я приветствую решение тренерского совета выбирать состав по спортивному принципу. Думаю, что перед чемпионатом мира — 2019 возможны контрольные и сравнительные прокаты. Состав на ЧМ будет основан на том, как выступят наши девчонки на чемпионате Европы», — сказал Авербух.

«На ЧЕ и Универсиаде в женском одиночном катании у нас великие шансы, не вижу никого из европейских спортсменок, кто мог бы оказать хоть какую-то конкуренцию нашим девочкам, занять весь пьедестал — абсолютно реальный результат на турнире. В танцах же на льду будет очень сложно бороться с французским дуэтом, также силен итальянский дуэт. Я бы предположил, что первое место займут французы [Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон], вторыми будут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, за третье место с итальянцами [Шарлен Гиньяр и Марко Фабри] поборются Александра Степанова и Иван Букин», — добавил Авербух.

В соревнованиях спортивных пар Россию на чемпионате Европы представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, запасными будут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду заявлены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин, запасными будут Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. У мужчин на чемпионате Европы выступят Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин; запасными будут Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.