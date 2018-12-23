Медведева и Туктамышева пропустят чемпионат Европы. По спортивному принципу
В прошлом сезоне по тому же принципу в составе были травмированные.
В прошлом сезоне по тому же принципу в составе были травмированные.
Исполком федерации фигурного катания на коньках России объявил состав команды на январский чемпионат Европы в Минске. В составе все, кто завоевал это право по спортивному принципу. И нет никого, кто был бы включен по решению тренерского совета. Вне сборной остались Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.
Главный вопрос в плане состава был по женской сборной. Кто туда попадет? Если судить исключительно по результатам, то в Минск должны ехать Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова, занявшие на чемпионате России места с четвертого по шестое. Но среди взрослых фигуристок именно они первые трое.
Именно трое названных фигуристок и поедут на ЧЕ-2019. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева — в числе запасных. Комментируя выбор состава, президент ФФККР Александр Горшков подчеркнул, что все согласно принципу и
Можно напомнить, что Евгения Медведева в прошлом сезоне получила травму и пропустила сначала финал «Гран-при», затем чемпионат России, но на чемпионат Европы и в национальную команду на Олимпийские игры в Пхенчхан была включена решением тренерского совета. А затем пропустила чемпионат мира в Милане, вновь сославшись на травму.
В ее прошлогодней ситуации сейчас Елизавета Туктамышева. Перед чемпионатом России она попала в больницу с воспалением легких и не смогла приехать в Саранск. Она прекрасно выступала на всех турнирах до этого: победы или призовые места на этапах «Гран-при» и в финале. И на
Но раз федерация следует принципу, так тому и быть.
После чемпионата Европы в составе команды вновь возможны изменения. Мало ли, у
Такой вариант вполне вероятен. Судя по чемпионату России и по весеннему чемпионату мира срывов и провалов можно ожидать от кого угодно.
Пока же факт в том, что две фигуристки, которые выигрывали чемпионаты мира, Европы и финалы «Гран-при», остались вне сборной.
Интересно, что Медведева не включена в состав сборной России и на Универсиаду. В качестве основных там Туктамышева и Константинова. Но появление Медведевой в Красноярске вполне вероятно —
Состав команды на чемпионат Европы:
Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Пары: ЕвгенияТарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Евдокимова — Егор Базин
Запасные: Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.