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14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева и Туктамышева пропустят чемпионат Европы. По спортивному принципу

В прошлом сезоне по тому же принципу в составе были травмированные.

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Источник: Спорт-Экспресс

Исполком федерации фигурного катания на коньках России объявил состав команды на январский чемпионат Европы в Минске. В составе все, кто завоевал это право по спортивному принципу. И нет никого, кто был бы включен по решению тренерского совета. Вне сборной остались Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Спортивный принцип. Действительно спортивный?

Главный вопрос в плане состава был по женской сборной. Кто туда попадет? Если судить исключительно по результатам, то в Минск должны ехать Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова, занявшие на чемпионате России места с четвертого по шестое. Но среди взрослых фигуристок именно они первые трое.

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Именно трое названных фигуристок и поедут на ЧЕ-2019. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева — в числе запасных. Комментируя выбор состава, президент ФФККР Александр Горшков подчеркнул, что все согласно принципу и зачем-то добавил, что и в прошлом сезоне было то же самое.

Можно напомнить, что Евгения Медведева в прошлом сезоне получила травму и пропустила сначала финал «Гран-при», затем чемпионат России, но на чемпионат Европы и в национальную команду на Олимпийские игры в Пхенчхан была включена решением тренерского совета. А затем пропустила чемпионат мира в Милане, вновь сославшись на травму.

В ее прошлогодней ситуации сейчас Елизавета Туктамышева. Перед чемпионатом России она попала в больницу с воспалением легких и не смогла приехать в Саранск. Она прекрасно выступала на всех турнирах до этого: победы или призовые места на этапах «Гран-при» и в финале. И на пресс-конференции перед началом чемпионата страны руководство ФФККР обещало, что Туктамышева будет рассматриваться в качестве кандидата в команду.

Но раз федерация следует принципу, так тому и быть.

Медведеву и Туктамышеву ждут на чемпионате мира?

После чемпионата Европы в составе команды вновь возможны изменения. Мало ли, у кого-то травма, кто-то выступит крайне неудачно. И вот тут можно будет сделать замены. А что, шанс был дан, а кто им не воспользовался — того и проблемы.

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Такой вариант вполне вероятен. Судя по чемпионату России и по весеннему чемпионату мира срывов и провалов можно ожидать от кого угодно.

Пока же факт в том, что две фигуристки, которые выигрывали чемпионаты мира, Европы и финалы «Гран-при», остались вне сборной.

Интересно, что Медведева не включена в состав сборной России и на Универсиаду. В качестве основных там Туктамышева и Константинова. Но появление Медведевой в Красноярске вполне вероятно — во-первых, это отличная разминка перед чемпионатом мирав Сайтаме, во-вторых, в случае неудачи федерация может оставить Евгению вообще без главных стартов в нынешнем сезоне.

Состав команды на чемпионат Европы:

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары: ЕвгенияТарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Евдокимова — Егор Базин
Запасные: Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

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12:13 (мск)© Ньюстюб
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