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17:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку

Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку во время чемпионата России, который проходил в Саранске.

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— Дорогие болельщики! От всей души хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь, которую вы дарили мне во время чемпионата России в Саранске, — написала спортсменка в Инстаграме. — Отдельное СПАСИБО Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной. В этот раз не все получилось, как хотелось, однако я чувствовала ваше тепло и доброту все эти дни.

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