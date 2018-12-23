«Без тройного акселя или четверного прыжка чемпионом России стать сложно»
Ирина Слуцкая — о женском турнире на чемпионате России в Саранске.
Ирина Слуцкая — о женском турнире на чемпионате России в Саранске.
В Саранске завершился чемпионат России по фигурному катанию, итоги которого в женском турнире стали во много сенсационными. Юниорки Этери Тутберидзе обыграли абсолютно всех, включая олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Своим мнением по итогам турнира с «СЭ» поделилась двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.
— Кто как выступил, тот то и получил.
— Главный итог чемпионата России в женском катании: кто как выступил, тот то и получили. Четверные прыжки в исполнении двух юных фигуристок поставили их на лидирующие позиции. К сожалению, вторая оценка пока еще не совсем работает на них. Но техническая часть у них, бесспорно, очень сложная, высокая, мощная, спорить с этим никто не будет.
— Семь сотых разницы между первым и вторым местом. О чем это говорит?
— О том, что сейчас все умеют считать. И лучше сделать чисто тройной прыжок, чем с ошибкой четверной. У Ани Щербаковой была высочайшая техническая оценка и очень средние компоненты. У Трусовой по технике чуть ниже, артистизм — чуть выше, но разрыв все равно большой.
Из наших юниорок нет разрыва между первой и второй оценкой только у Косторной. Она прекрасно откаталась, в своем стиле, в своей манере. Но, как мы видим, без тройного акселя или четверного прыжка бороться за звание чемпиона России очень сложно.
Конечно, жаль, что ни Щербакова, ни Саша Трусова, ни Косторная в этом сезоне не смогут выступить среди взрослых и представлять Россию на крупнейших турнирах. Будем ждать их дебюта в следующем сезоне.
— У вас не было ощущения, что судьи
— Знаете, об этом можно говорить, если бы прокаты у девочек были примерно на одинаковом уровне. А так были и шикарные прокаты со сложнейшими прыжками, и многочисленные ошибки. Здесь все было, как на ладони.
— А что скажете про наших лидеров?
— К сожалению, у них не получилось, допускали ошибки. Но самые важные соревнования сезона еще впереди. У Алины Загитовой чемпионат Европы и чемпионат мира, на которые она должна собраться и достойно выступить, предстать в той форме, к которой мы все привыкли.
— С чем связаны ее ошибки?
— Этот анализ должна сделать ее команда. Может быть,
Спорт — такая вещь, где неудачи будут случаться. Какой была короткая программа, как отлично каталась Алина! А в произвольной на следующий день все перевернулось. Если пересмотреть ее прокаты короткой и произвольной, то сложно сказать, что они были на одном турнире. Словно в один день на лед вышел один человек, а на следующий — другой.
— Можно ли сказать, что в произвольной программе на льду была «Медведева 2.0»? Она вернулась?
— Женя пытается возвращаться с начала сезона, и пока ни на одном старте мы это возвращение не увидели. Я не вижу, чтобы ее катание
— Сезон для нее завершен?
— Видимо, да. И ей можно спокойно начинать готовиться к следующему сезону. Если у нее будут силы и желание, в следующем сезоне мы вновь будем за нее болеть. Она может уже катать на шоу, практиковаться и постепенно ставить новые программы.
— Мне очень обидно, что на чемпионате России не выступила Лиза Туктамышева. Я думаю, она могла бы составить конкуренцию нашим юным звездочкам. У нее высокая техническая составляющая и очень хорошее катание.
— Ее тренер Алексей Мишин сказал, что федерация поручила ему готовить Лизу к чемпионату мира.
— Но ведь для начала нужно дождаться, как девочки откатают чемпионат Европы, правильно? Если они выступят достойно, разве будет повод их менять? Да, бывало, что третью девочку с чемпионата Европы меняли, если прокаты были совсем неудачными. Но в Минске сложно такое представить. Наши девочки должны бороться между собой.
— Говорят, на турнире может выступить Каролина Костнер.
— Все может быть. Но давайте быть честными и говорить правду. На сегодняшний день она не сможет составить конкуренцию нашим девочкам и вмешаться в борьбу за высшую ступень пьедестала почета. Каролина катается красиво, но по технике проигрывает слишком много.
— Ваши ожидания от чемпионата России оправдались?
— Мне было интересно, хотя я редко смотрю фигурное катание. Интересно смотреть и за борьбой девочек между собой, и за их борьбой со сложными прыжками.