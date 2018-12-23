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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Без тройного акселя или четверного прыжка чемпионом России стать сложно»

Ирина Слуцкая — о женском турнире на чемпионате России в Саранске.

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Источник: РИА "Новости"

В Саранске завершился чемпионат России по фигурному катанию, итоги которого в женском турнире стали во много сенсационными. Юниорки Этери Тутберидзе обыграли абсолютно всех, включая олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Своим мнением по итогам турнира с «СЭ» поделилась двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

— Кто как выступил, тот то и получил.

— Главный итог чемпионата России в женском катании: кто как выступил, тот то и получили. Четверные прыжки в исполнении двух юных фигуристок поставили их на лидирующие позиции. К сожалению, вторая оценка пока еще не совсем работает на них. Но техническая часть у них, бесспорно, очень сложная, высокая, мощная, спорить с этим никто не будет.

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— Семь сотых разницы между первым и вторым местом. О чем это говорит?

— О том, что сейчас все умеют считать. И лучше сделать чисто тройной прыжок, чем с ошибкой четверной. У Ани Щербаковой была высочайшая техническая оценка и очень средние компоненты. У Трусовой по технике чуть ниже, артистизм — чуть выше, но разрыв все равно большой.

Из наших юниорок нет разрыва между первой и второй оценкой только у Косторной. Она прекрасно откаталась, в своем стиле, в своей манере. Но, как мы видим, без тройного акселя или четверного прыжка бороться за звание чемпиона России очень сложно.

Конечно, жаль, что ни Щербакова, ни Саша Трусова, ни Косторная в этом сезоне не смогут выступить среди взрослых и представлять Россию на крупнейших турнирах. Будем ждать их дебюта в следующем сезоне.

— У вас не было ощущения, что судьи кого-то подтягивали, а кого-то, напротив, зажимали?

— Знаете, об этом можно говорить, если бы прокаты у девочек были примерно на одинаковом уровне. А так были и шикарные прокаты со сложнейшими прыжками, и многочисленные ошибки. Здесь все было, как на ладони.

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Ошибки Загитовой разберет ее команда

— А что скажете про наших лидеров?

— К сожалению, у них не получилось, допускали ошибки. Но самые важные соревнования сезона еще впереди. У Алины Загитовой чемпионат Европы и чемпионат мира, на которые она должна собраться и достойно выступить, предстать в той форме, к которой мы все привыкли.

— С чем связаны ее ошибки?

— Этот анализ должна сделать ее команда. Может быть, где-то переработала и просто устала, может быть, совсем другие причины. Нам это точно неизвестно, а без знания внутренней кухни сложно говорить о чем-то однозначно. Можно только констатировать, что ошибки были, и над их исправлением нужно работать.

Спорт — такая вещь, где неудачи будут случаться. Какой была короткая программа, как отлично каталась Алина! А в произвольной на следующий день все перевернулось. Если пересмотреть ее прокаты короткой и произвольной, то сложно сказать, что они были на одном турнире. Словно в один день на лед вышел один человек, а на следующий — другой.

«Медведевой 2.0» пока на льду не было

— Можно ли сказать, что в произвольной программе на льду была «Медведева 2.0»? Она вернулась?

— Женя пытается возвращаться с начала сезона, и пока ни на одном старте мы это возвращение не увидели. Я не вижу, чтобы ее катание как-то поменялось, несмотря на смену короткой программы и небольших изменений в произвольной. Все равно ее сравниваешь с той Медведевой, которая выступала в прошлом сезоне, показывала катание высокого уровня. Настолько обновленную Женю, выступления которой все ждали, я не увидела.

— Сезон для нее завершен?

— Видимо, да. И ей можно спокойно начинать готовиться к следующему сезону. Если у нее будут силы и желание, в следующем сезоне мы вновь будем за нее болеть. Она может уже катать на шоу, практиковаться и постепенно ставить новые программы.

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Туктамышева могла бы составить конкуренцию юным звездочкам

— Мне очень обидно, что на чемпионате России не выступила Лиза Туктамышева. Я думаю, она могла бы составить конкуренцию нашим юным звездочкам. У нее высокая техническая составляющая и очень хорошее катание.

— Ее тренер Алексей Мишин сказал, что федерация поручила ему готовить Лизу к чемпионату мира.

— Но ведь для начала нужно дождаться, как девочки откатают чемпионат Европы, правильно? Если они выступят достойно, разве будет повод их менять? Да, бывало, что третью девочку с чемпионата Европы меняли, если прокаты были совсем неудачными. Но в Минске сложно такое представить. Наши девочки должны бороться между собой.

— Говорят, на турнире может выступить Каролина Костнер.

— Все может быть. Но давайте быть честными и говорить правду. На сегодняшний день она не сможет составить конкуренцию нашим девочкам и вмешаться в борьбу за высшую ступень пьедестала почета. Каролина катается красиво, но по технике проигрывает слишком много.

— Ваши ожидания от чемпионата России оправдались?

— Мне было интересно, хотя я редко смотрю фигурное катание. Интересно смотреть и за борьбой девочек между собой, и за их борьбой со сложными прыжками.

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