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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина выступила за введение возрастных ограничений на чемпионатах России по фигурному катанию. Об этом она написала в своем Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заявила, что выступления фигуристок на национальном первенстве укрепили ее мнение относительно того, что такие турниры должны иметь нижний возрастной ценз.

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Ромашина отметила, что выступает за «женственное» и «взрослое» катание.

22 декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли юниорки. Победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова (14 лет), бронзовая медаль досталась 15-летней Алене Косторной.

Несмотря на результат, все трое не смогут принять участие в чемпионате Европы из-за возраста. В женском одиночном катании Россию на чемпионате Европы представят: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева заявлены в команду в качестве запасных. Турнир пройдет в Минске с 21 по 27 января 2019-го.

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