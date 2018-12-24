Торжество спортивного принципа. Определен состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

В составе женской сборной на чемпионат Европы 2019 года едет один ярко выраженный лидер и две девушки, которые получили свой шанс и теперь должны максимально им воспользоваться. Олимпийская чемпионка Алина Загитова в Саранске будто бы качалась на волнах, по ее выступлению невозможно сделать далеко идущих выводов. Она ошибалась на тренировке, после чего откатала короткую программу близко к мировому рекорду. А на следующий день ограничилась всего-то парой «бабочек» на разминке и не справилась практически со всем прыжковым контентом в своей «произволке».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

С Загитовой, но без Медведевой

Тяжело выделить какую-то одну причину столь нестабильного состояния сильнейшей фигуристки планеты двух последних сезонов. Скорее всего, даже невозможно, ведь всей глубины проблемы нам все равно не понять. Можно лишь предположить, что вряд ли дело сугубо в физиологических изменениях на фоне взросления 16-летней фигуристки, — хотя бы потому что Загитовой хватило чуть меньше суток, чтобы от катастрофической неудачи в произвольной программе прийти к идеальному показательному номеру. Одному из самых сложных по технической оснащенности в мире, к слову.

На утренних тренировках, которые в Саранске начинались еще до восхода солнца, внимательному зрителю наверняка бросился в глаза один характерный момент — Загитова была одной из немногих, кто на прогонах программ катал их целиком. Обычно фигуристы в такие моменты исполняют прокаты кусками, пропуская фрагменты, которые не требуют отработки. Загитова же брала паузу лишь в те моменты, когда допускала ошибки.

Так, в прогоне короткой программы она позволила себе несколько секунд отдыха после не самого удачного выезда из каскада тройной лутц + тройной риттбергер, после чего ни разу не остановилась.

В произвольной не получился только двойной аксель с заезда со спирали «Шарлотта», но зато после олимпийская чемпионка сделала два подряд каскада из тройных лутца и риттбергера. Это говорит о том, что с технической точки зрения Загитову просто не в чем упрекнуть, а по части выносливости она даст фору многим.

Возможно, желание постоянно быть на гребне волны эмоционально истощило фигуристку. Ровно так же, как и другую участницу национального первенства, а некогда ее партнершу по группе тренера Этери Тутберидзе двукратную чемпионку мира и Европы 19-летнюю Евгению Медведеву. В Саранске она выступила так же, как и Загитова, — поменялась лишь хронология событий, но не их суть. В короткой программе подопечная канадца Брайана Орсера сорвала практически все, что можно было сорвать, и занимала 14-е место, а после произвольной ей стоя аплодировала вся ледовая арена.

Читайте также Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России

А в ходе показательных выступлений случилось то, о чем необходимо упомянуть отдельно. Примерно в начале четвертого часа дня в пресс-центр арены вошла пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина и обратилась к журналистам со словами: «Только посмотрите, какое фото». На экране ее телефона был снимок, на котором Евгения в подтрибунном помещении фотографирует Алину с цветами, — аналогичный кадр читатель мог видеть в соцсетях фигуристки Бетины Поповой. Медведева в Саранске стала седьмой и не попала в состав на чемпионат Европы, Загитова — пятой (вошла в сборную из-за того, что занявшие весь пьедестал юниорки не могут участвовать в международных взрослых соревнованиях из-за возрастного ценза), но, кажется, в тот момент между ними не было и тени спортивного соперничества.

Как отметила пресс-атташе ФФККР, фигуристки провели вместе некоторое время, и Медведева «подсказывала Алине, как лучше встать, чтобы фото получилось красивее». Также она добавила, что Медведева и Загитова общаются. Быть может, это начало конца пересудам о конфликте между двумя лучшими фигуристками мира последних лет?

Читайте также Авербух: Никто не сможет составить конкуренцию российским фигуристкам на чемпионате Европы

Константинова — первая среди взрослых

Формальным первым номером сборной на чемпионате Европы 2019 года в Минске будет 18-летняя Станислава Константинова, для которой нынешний сезон стал первым полноценным на взрослом уровне. В Саранске она заняла четвертое место после блистательных юниорок Тутберидзе 14-летний Анны Щербаковой и Александры Трусовой, а также 15-летней Алены Косторной. Согласно регламенту отбора, в сборную на главные старты сезона напрямую попадают победитель национального первенства и серебряный призер, однако Щербакова и Трусова не подходят из-за возрастных ограничений. Равно как и Косторная, которой для получения права выйти во взрослый уровень уже с этого сезона надо быть ровно на два месяца старше.

В итоге очередь дошла до Константиновой. Впрочем, сказать, что свое место в заявке сборной Станислава получила незаслуженно, язык не поворачивается. Хотя бы потому, что она за два проката допустила лишь одну ошибку, сделав в произвольной программе одинарный аксель вместо двойного.

И это несмотря на то, что на тренировках и на разминке Станиславе прыжки практически не давались. Однако способность не падать духом после неудач сопровождала фигуристку на всем протяжении ее карьеры. Вспомнить хотя бы этап Гран-при во французском Гренобле, где Константинова провалила короткую программу и произвела фурор в произвольной уже спустя сутки.

Третье место в заявке команды на европейское первенство досталось еще одной дебютантке взрослого сезона 16-летней Софье Самодуровой, и это решение исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не должно никого удивлять.

Со стороны это может показаться странным, но Софья в нынешнем сезоне является самой стабильной российской фигуристкой.

Если не считать предсезонку, Самодурова выступила на четырех турнирах, среди которых финал Гран-при в Ванкувере. Это восемь «боевых» прокатов, во время которых совсем еще юная фигуристка испытывала сильнейшее давление. При этом Софья допустила в первой половине сезона единственную мало-мальски серьезную ошибку, не «прицепив» двойной риттбергер к комбинации из двойного акселя и двойного тулупа в ходе «прозволки» в Саранске.

Читайте также Ковтун, Коляда и Самарин вошли в состав сборной РФ на ЧЕ по фигурному катанию

Гладиаторы в мужском одиночном катании

После окончания исполкома ФФККР глава организации Александр Горшков произнес лишь одну фразу: «Состав сборной был определен по спортивному принципу». То есть исходя из результатов чемпионата России. Так, в парном катании в составе сборной России в Минск поедут Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Софья Евдокимова и Егор Базин.

Однако в данных видах альтернативы тем, кто в итоге попал в состав, практически не было. Разве что танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро могли претендовать на место в команде по рекомендации тренерского совета — после ритм-танца дуэт шел третьим, но в «произволке» у Джонатана развязался шнурок, и прокат получился неудачным. Что же до мужского одиночного катания, то варианты у федерации имелись.

Первые два места в заявке заняли Максим Ковтун и Михаил Коляда. Для обоих чемпионат России в Саранске получился богатым на события. Ковтун наконец-то сделал шаг в сторону возвращения в элиту мирового фигурного катания после пропуска предыдущего сезона из-за проблем со здоровьем, а Коляда создал задел для улучшения своей репутации на фоне не самого удачного выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане и в первой половине нынешнего сезона.

Все же занимать призовое место после болезни — это показатель характера. Именно той черты, в отсутствии которой Михаила упрекали болельщики.

Читайте также Стал известен диагноз снявшегося с чемпионата России Воронова

Вопрос о третьем месте в сборной появился еще за день до старта соревновательной части национального первенства. На первой официальной тренировке одиночников не оказалось единственного представителя России в финале Гран-при Сергея Воронова, и позднее на пресс-конференции было объявлено, что 31-летний фигурист снялся с турнира из-за травмы. В отсутствие сильного конкурента своим шансом на турнире воспользовался 20-летний Александр Самарин, который, если бы не падение в короткой программе, мог бы и вовсе сместить Коляду со второй позиции.

Так что в отсутствие Воронова сборная России слабее точно не станет. Более того, если Коляда поправит здоровье, Ковтун сохранит боевой настрой, а Самарин продолжит биться за каждый свой элемент, как он делал это в «произволке» в Саранске, у нас, возможно, будет самая сильная мужская команда за последние несколько лет.