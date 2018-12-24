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12:53 (мск), источник: Р-Спорт

Слуцкая: Непопадание на чемпионат Европы — трагедия для Туктамышевой

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр бывая фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что непопадание в состав сборной России на чемпионат Европы — настоящая трагедия для Елизаветы Туктамышевой.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье тренерский совет рекомендовал включить в сборную для участия в чемпионате Европы Станиславу Константинову, Алину Загитову и Софью Самодурову. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России поддержал эту рекомендацию. Первой запасной названа Туктамышева, пропустившая чемпионата России из-за болезни, второй запасной стала Евгения Медведева.

«Думаю, что это был нелегкий выбор. Самодурова стремительно ворвалась в сборную и способна в Минске побороться за медали, хотя ее катание пока далеко от идеального. Что касается Медведевой, то она великолепная спортсменка, но тренеры, учитывая ее нестабильное выступление в этом сезоне, не захотели рисковать», — цитирует Слуцкую сайт Олимпийского комитета России.

«А вот Туктамышеву искренне жаль. Для нее непопадание на чемпионат Европы — настоящая трагедия. Лиза вернулась на высокий уровень, но болезнь спутала все карты. Теперь главное, чтобы эта ситуация её не надломила», — заявила Слуцкая.

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин в воскресенье заявил РИА Новости, что федерация поручила ему готовить фигуристку к чемпионату мира, который пройдет в марте в японской Сайтаме.

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