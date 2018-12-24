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14:04 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасова призвала не нагнетать ситуацию вокруг Загитовой и Медведевой

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не надо продолжать разжигать конфликт вокруг отношений фигуристок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и вице-чемпионки Игр-2018 Евгении Медведевой.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России, первый турнир после Олимпиады, в котором приняли участие и Загитова и Медведева, завершился в субботу в Саранске.

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«Девочки вместе фотографируются, маленькие девочки стоят около Жени. Женя фотографирует Загитову. При чем тут дети? Что вы нагнетаете ерунду, посмотрите, как зал (на чемпионате России) реагирует! Я думала, потолок упадет, когда Женя каталась. За 45 секунд до конца все вскочили как подорванные. Включая нас. Никто ни с кем не ссорился. Прекратите ваш ажиотаж», — сказала Тарасова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

На чемпионате России первые три места заняли юниорки — 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова выиграли золото и серебро соответственно, 15-летняя Алена Косторная стала бронзовым призером. Ни одна из них не имеет права выступать на чемпионатах Европы и мира нынешнего сезона. Загитова стала пятой, Медведева — седьмой.

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