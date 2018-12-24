Тарасова призвала не нагнетать ситуацию вокруг Загитовой и Медведевой

Чемпионат России , первый турнир после Олимпиады, в котором приняли участие и Загитова и Медведева, завершился в субботу в Саранске.

«Девочки вместе фотографируются, маленькие девочки стоят около Жени. Женя фотографирует Загитову. При чем тут дети? Что вы нагнетаете ерунду, посмотрите, как зал (на чемпионате России) реагирует! Я думала, потолок упадет, когда Женя каталась. За 45 секунд до конца все вскочили как подорванные. Включая нас. Никто ни с кем не ссорился. Прекратите ваш ажиотаж», — сказала Тарасова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».