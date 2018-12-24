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14:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведеву призвали вернуться в Россию

Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев посоветовал фигуристке Евгении Медведевой вернуться в Россию. Он также посчитал странным то, что спортсменке, дважды становившейся чемпионкой мира, меняют технику. На чемпионате России Медведева заняла седьмое место.

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Источник: РИА "Новости"

Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев посоветовал фигуристке Евгении Медведевой вернуться на родину.

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Его слова приводят «Известия».

«Считаю, Жене (Медведевой, —прим. “Ленты.ру”) нужно вернуться в Россию и вновь здесь тренироваться», — заявил Писеев. Он также посчитал странным то, что фигуристке, дважды становившейся чемпионкой мира, меняют технику.

На чемпионате России Медведева заняла седьмое место. 19-летняя фигуристка попала в заявку сборной на первенство Европы. Спортсменка заявлена в качестве запасной.

Помимо неудачи в национальном чемпионате, Медведева также не сумела пробиться в финал Гран-при. С мая 2018-го она тренируется в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

До переезда в Канаду Медведева занималась в группе Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала серебряную медаль, уступив золото другой воспитаннице Тутберидзе — Алине Загитовой.
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16 декабря© Ньюстюб
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