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14:27 (мск), источник: ТАСС

Тарасова считает, что на чемпионате России надо увеличить возрастной лимит для фигуристок

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что на чемпионате России стоит увеличить возрастной лимит в женском одиночном катании до 16 лет. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

На чемпионате России, который прошел в Саранске с 19 по 22 декабря, в женском одиночном катании в тройку призеров вошли спортсменки моложе 16 лет, что не дает им права участвовать в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Первое место заняла 14-летняя Анна Щербакова, второе — 14-летняя Александра Трусова, третье — 15-летняя Алена Косторная.

«Мы должны подчиняться тому, что делает ISU. Мы могли бы это изменить, если бы готовились к этим вопросам перед тем, как они поднимались в ISU, но никто этого не делал. Я бы повысила возрастной ценз на год — с 16 лет», — отметила Тарасова.

«Молодежь не растерялась. Им запретили прыгать четверные в короткой программе, но они отыгрались на произвольной и показали всему миру, что надо готовиться, они летят», — добавила она.

В женском одиночном катании Россию на чемпионате Европы представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. В запас вошли Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Минске с 21 по 27 января.

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