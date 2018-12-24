Тарасова считает, что на чемпионате России надо увеличить возрастной лимит для фигуристок

Источник: РИА "Новости"

На чемпионате России, который прошел в Саранске с 19 по 22 декабря, в женском одиночном катании в тройку призеров вошли спортсменки моложе 16 лет, что не дает им права участвовать в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Первое место заняла 14-летняя Анна Щербакова, второе — 14-летняя Александра Трусова, третье — 15-летняя Алена Косторная.

«Мы должны подчиняться тому, что делает ISU. Мы могли бы это изменить, если бы готовились к этим вопросам перед тем, как они поднимались в ISU, но никто этого не делал. Я бы повысила возрастной ценз на год — с 16 лет», — отметила Тарасова.

«Молодежь не растерялась. Им запретили прыгать четверные в короткой программе, но они отыгрались на произвольной и показали всему миру, что надо готовиться, они летят», — добавила она.