Авербух назвал «соломоновым» решение не отправлять Медведеву на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Медведева на завершившемся в Саранске чемпионате России заняла седьмое место. Тренерский совет включил ее в качестве второй запасной для участия в чемпионате Европы, в состав российской команды вошли Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева, не выступавшая на чемпионате России по болезни, стала первой запасной.

«Когда много сослагательных наклонений, надо опереться хотя бы на спортивный принцип. Конечно, очень обидно, что Лиза Туктамышева не выступала по болезни, она достойна поехать на Европу. Женя провалила короткую программу, но она, если не считать юниорок, выиграла произвольную. Что Женя, должна поехать? Но почему тогда Самодурова или Константинова должны уступать ей место? Это клубок, в котором много составляющих», — сказал Авербух.

«Если бы мы приняли решение, что едут Загитова, Медведева и Туктамышева, вы спросите — зачем тогда проводили чемпионат России. Наверное, для чемпионата Европы решение соломоново, тем более это не главный старт. А вот к чемпионату мира за две-три недели надо было бы провести контрольные прокаты, куда бы приехали все, третий номер сборной, и на основе этих прокатов принимали бы решение по чемпионату мира. Я уверен, что дверь на чемпионат мира должна быть открыта (для Медведевой) однозначно», — добавил Авербух.