Победительница Загитовой проиграла чемпионат Японии, а Щербакову ждет отбор на чемпионат мира

Источник: Спорт-Экспресс

Три первых места в женском турнире на чемпионате России заняли юниорки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. По правилам ISU из-за возрастного ценза они еще не могут принять участие в первенствах мира и Европы среди взрослых. Но это не значит, что сезон для них окончен. Рассказываем, на каких соревнованиях можно будет увидеть прокаты Щербаковой, Трусовой и Косторной.

От Перми до Загреба

В календаре осталось не так много турниров, где может выступить это феноменальное трио. Но сильно переживать по этому поводу точно не стоит — давайте не забывать, что речь идет о 14−15-летних подростках, организм которых еще не до конца сформировался, а силы не беспредельны. Тем более что сезон у юниоров начинается раньше, чем у взрослых — та же Щербакова уже в конце августа выступала на этапе «Гран-при» в Братиславе, где одержала победу, Трусова дебютировала на официальных стартах неделей позже.

С 31 января по 4 февраля в Перми пройдет первенство России среди юниоров. На этом турнире будет определяться состав сборной на юниорский чемпионат мира и Федерация фигурного катания России, как и в случае со взрослыми, может пойти на принцип и формировать его, руководствуясь исключительно спортивным результатом. Так что появление в Перми Щербаковой, Трусовой и Косторной очень даже вероятно.

Следующий возможный старт — финал Кубка России, который состоится в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. Девушки выступали на этапах этого турнира. Щербакова в начале октября каталась на 2-м этапе в Йошкар-Оле и в произвольной программе исполнила два четверных лутца — один в каскаде с тройным тулупом, второй одиночно. Оба прыжка она сделала чисто (хотя каскад ей судьи немного заминусовали из-за смазанного тулупа). Правда, случилось это вечером накануне боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора и осталось в тени этого суперпоединка.

Трусова и Косторная выступали на 4-м этапе Кубка России в Казани в начале ноября. Победа осталась за Александрой, пусть после короткой программы лидировала Алена. В произвольной программе Трусова чисто сделала каскад из четверного лутца и тройного тулупа и получила за него невероятные 20,30 балла. После такого выиграть ей не помешало даже падение с одиночного четверного лутца.

И, наконец, с 4 по 10 марта в хорватском Загребе пройдет чемпионат мира среди юниоров. Увидим ли мы там Трусову, Щербакову и Косторную — зависит от их выступления на первенстве России и решения федерации. Срывы могут быть у каждого — та же Щербакова неудачно выступила в финале «Гран-при», став в Ванкувере только пятой, а в тройку призеров попала 13-летняя Алена Канышева. В прошлом сезоне, напомним, чемпионкой мира стала Трусова, в итоговом протоколе опередившая Косторную почти на 20 баллов.

В любом случае, следить за соперничеством этого трио будет интересно и у каждой из девушек есть своя особая мотивация на оставшуюся часть сезона. Например, для Щербаковой этот год — последний шанс выиграть медаль на юниорском чемпионате мира, ведь на прошлый турнир Анна не попала, а начиная со следующего сезона она уже сможет выступать среди взрослых.

Трусова, несмотря на впечатляющий технический контент, пока оба главных старта с участием всех сильнейших соперниц проиграла — в финале юниорского «Гран-при» ее опередила Косторная, а на чемпионате России она 0,06 балла уступила Щербаковой. И наверняка ее это положение дел не устраивает. Наконец, Косторная каждый раз вынуждена доказывать, что за счет чистоты выполнения элементов, скольжения и, если угодно, взрослости катания способна побеждать соперниц, владеющих четверными прыжками.

Кихира — не лучшая в Японии

В минувшие выходные параллельно с чемпионатом России проходило и национальное первенство Японии — страны, чьи фигуристки являются главными нашими конкурентками на мировой арене. И там тоже было интересно. Победительница финала «Гран-при» Рика Кихира после короткой программы занимала только пятое место, восемь баллов уступая лидировавшей Сатоко Мияхаре — 16-летней спортсменке не удался ее фирменный тройной аксель. Однако произвольную Кихира откатала здорово, сделав два тройных акселя — и в каскаде, и сольно. И это позволило ей подняться на итоговое второе место.

Мияхара допустила несколько помарок и в итоге осталась лишь третьей. А чемпионкой стала Каори Сакамото — ей хватило преимущества в семь баллов перед Кихирой, которое у нее было после короткой программы. Но, надо отдать ей должное, произвольную Сакамото откатала вдохновенно.