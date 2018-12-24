Татьяна Тарасова: Девочки не могут работать как отбойные молотки!

— На чемпионате России разыгрывались большие трагедии. Женя сорвала полностью короткую программу, потому что очень хотела ее показать. Но собралась на произвольную, и показала новый для себя элемент — тройное сальхов — тройной риттбергер, который она никогда не делала, за счет чего она могла бы выиграть Олимпийские игры. Мы видим, что она идем вперед. Алина блистательно откатала короткую, но развалилась на произвольной. Девочки же не могут работать как отбойные молотки! Молодежь не растерялась. Им запретили прыгать четверные в короткой, они отыгрались в произвольной. Сломя голову их прыгали и показали всему миру: «Готовьтесь, мы летим!», и выиграли чемпионат. Нужно тренироваться умно, располагать здоровье и восстанавливать его и брать высокой технической оценкой и другой оценкой, которая пока у взрослых выше, и это будет сохраняться еще год-два. Даже Кихира сорвала короткую программу на чемпионате Японии и была на 5-м месте, но никто в нее камни не кидал, чтобы ушла не раскрывшись. На следующий день она показала выдающийся результат (155,5 очков) — рекордный результат в короткой программе.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— Загитова и Медведева проиграли чемпионат России, потому что враждовали друг с другом?

— Никто ни с кем не ссорится, прекратите этот ажиотаж. Если бы вы смотрели чемпионат, увидели, что девочки вместе фотографируются, маленькие стоят около Жени, с Загитовой они снимают. Причем здесь дети? Что вы все нагнетаете? Интересуйтесь хоть! Я думала, потолок упадет, когда каталась Женя! Люди все вскочили как подорванные за 45 секунд до конца, включая нас.

— Как относитесь к возможному повышению возраста участников чемпионата России? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Почему только на чемпионат России? Мы должны подчиняться тому, что сделано ISU. На мой взгляд, это может быть неправильно, но если такие правила есть, то их могут поменять только через 4 года. Мы могли бы изменить это, если бы готовились к этому вопросу. Я бы, конечно, повысила возраст — с 16 лет. Мы дали бы возможность и девушкам окрепнуть, и старшим фигуристкам, которые делают счастливыми весь мир, — закончить по-человечески и что-то выучить за это время. Через 4 года будет следующее совещание, где будет стоять этот вопрос.

— Глава ФККР Александр Горшков заявил, что состав на чемпионат Европы определялся по спортивному принципу. Считаете правильным, что в состав сборной вошли участники чемпионата России, а не потенциально сильнейшие на данный момент фигуристки?