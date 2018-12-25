«Божественная Медведева исчезла»: что будет с чемпионкой

Источник: РИА "Новости"

Текущий сезон пока является для серебряного призера Олимпиады Евгении Медведевой худшим в карьере. После переезда в Канаду бывшая ученица Этери Тутберидзе не смогла отобраться в финал Гран-при, а после провалилась на чемпионате России. С таким катанием на Медведеву в сборной России рассчитывать не стали — конкуренция в национальной команде в последние годы достигла невероятного уровня.

Теперь фигуристка не сможет выступить на чемпионате Европы в 2019 году. Также она числится лишь запасной на чемпионате мира и Универсиаде. Теперь Евгении придется сделать непростой выбор, определив дальнейшие ориентиры развития своей карьеры.

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Уйти в закат и спокойно зарабатывать на старость

Последние выступления Медведевой показали, что у Евгении огромные проблемы не только с уверенностью, но и с техникой. Спортсменка нередко допускает падения на знакомых прыжках — а ведь сейчас нужно не просто безошибочно исполнять старое, но и активно разучивать что-то новое, более сложное.

«Сейчас труднее всего рассуждать, потому что у Медведевой наступит тяжелый период — ей надо не просто вернуться на уровень той Жени Медведевой, которую мы все знаем. Этого недостаточно для побед прямо сейчас, — сказал знаменитый хореограф Илья Авербух в комментарии “СЭ”. — Жене нужно кардинально прибавить в технической базе, разучить более трудные каскады, значительно усложнить свою программу, если она хочет побеждать. Это большой вызов, причем не только для Медведевой, но и для Алины Загитовой в следующем году».

На этапах Гран-при Евгения регулярно падала, и эта тенденция продолжилась на чемпионате России, что выглядело печально на фоне молодых гениев Тутберидзе с четверными прыжками. Проблемы возникли не только у Медведевой, но и у свергнутой с первого места после короткой программы Загитовой. Если сейчас Медведева хотя бы рассматривалась как кандидат в сборную России, то уже в следующем году, когда на взрослом уровне смогут выступать Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, ей будет сложно что-то противопоставить им.

Сейчас Евгении 19 лет, и для фигурного катания это уже не такой уж и юный возраст. Если Медведева не будет в себе чувствовать сил конкурировать с молодыми, то действительно стоит задуматься о переходе в ледовые шоу и другие прибыльные проекты.

Как, например, это сделала Аделина Сотникова.

Безудержно тренироваться ради нового восхождения

Далеко не секрет, что после отбытия в Канаду на Медведеву обрушился шквал общественного давления. Но это не так важно на фоне того, что сама Евгения испытывает после отлучения от многолетнего тренера и родины. Она продолжает настаивать на том, что счастлива в Канаде, однако та девушка, выходящая на лед, не похожа на знакомую всем Медведеву.

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская считает, что прокаты Евгении сильно потеряли в качестве, а одной из причин может быть возраст фигуристки, из-за которого она лишилась былой харизмы.

Есть только один вопрос: где та божественная Медведева, которую мы так любили, и куда она исчезла? Появился совершенно другой вид спортсменки, которая пока еще не нашла себя в новой программе и в новой самооценке. Елена Чайковская Заслуженный тренер СССР и России

«Есть только один вопрос: где та божественная Медведева, которую мы так любили, и куда она исчезла? Появился совершенно другой вид спортсменки, которая пока еще не нашла себя в новой программе и в новой самооценке. Я вижу растерянность, технические неполадки. Возможно, тоже связано с возрастом, о котором я говорила. Но ее харизма, удивительная легкость и, если хотите, манкость исчезли», — удивилась Чайковская.

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При этом тренер считает, что у Медведевой есть потенциал бороться за свое возвращение.

«Женя, конечно, должна продолжать. Мы должны увидеть ее возрождение. Да, пока речь о том, чтобы возродиться», — заключила Чайковская.

К слову, не все считают, что переезд в Канаду был верным решением Медведевой. Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев считает, что подход зарубежных специалистов только вредит карьере Евгении, а самой фигуристке стоит задуматься о возвращении в Россию.

По моему мнению, Жене Медведевой нужно вернуться в Россию и вновь тренироваться здесь. Валентин Писеев Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)

«По моему мнению, Жене Медведевой нужно вернуться в Россию и вновь тренироваться здесь. Для меня не совсем понятно, когда двукратной чемпионке мира пытаются изменить технику и прыжки. Это можно делать с тем, кто еще не достиг таких высот, как она. Но это не случай Медведевой», — сказал Писеев.

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Наставник Евгении Брайан Орсер, однако, продолжает верить в свою ученицу.

«Конечно, для Медведевой очень важно место в сборной, но не менее важно для нее было откататься чисто в произвольной программе. Хотя собраться с силами было тяжело, она очень постаралась и сделала это. И пусть это был и не идеальный прокат, он был важен для ее дальнейшего роста — она получила хорошие оценки, и я чувствую, что этот чемпионат стал для нее переломной точкой. И особое спасибо я хочу сказать за поддержку трибун — она была просто ошеломляющей!» — отметил Орсер.

Очевидно, что за полгода Медведева успела стать своей в Канаде. Команда Орсера на нее очень рассчитывает, а тренер называет Евгению своим главным проектом.

В Канаде у Евгении есть все шансы вернуться на былой уровень.