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09:19 (мск), источник: Vesti.kz

Адвокат назвал убийство Дениса Тена заказным

Сегодня, 25 декабря, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начались предварительные слушания по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Tengrinews.kz.

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Источник: Reuters

Как отмечает издание, сторона защиты назвала убийство Дениса Тена заказным.

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Адвокат Оксаны Тен — Нурлан Устемиров ходатайствовал направить дело прокурору.

«В ходе ознакомления с материалами дела обратили внимание на противоречия — 14 насчитали. Мы считаем, что дело надо отправить для разбирательства прокурору для того, чтобы привлечь других соучастников, пособников, организаторов, для их установления. Или выделения дела в отдельное производство. Дело не в том, что нас не устраивает, а в том, что не придают значение доводам», — сказал он.

По делу проходят Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

Кудайбергенов обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 188 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

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Киясов обвиняется по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Толыбаева обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по статье 434 «Недонесение о преступлении».

Объем уголовного дела — 38 томов.

Напомним, что Денис Тен скончался от ножевых ранений 19 июля 2018 года. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

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