Адвокат назвал убийство Дениса Тена заказным
Сегодня, 25 декабря, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начались предварительные слушания по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Tengrinews.kz.
Сегодня, 25 декабря, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начались предварительные слушания по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Tengrinews.kz.
Как отмечает издание, сторона защиты назвала убийство Дениса Тена заказным.
Адвокат Оксаны Тен — Нурлан Устемиров ходатайствовал направить дело прокурору.
«В ходе ознакомления с материалами дела обратили внимание на противоречия — 14 насчитали. Мы считаем, что дело надо отправить для разбирательства прокурору для того, чтобы привлечь других соучастников, пособников, организаторов, для их установления. Или выделения дела в отдельное производство. Дело не в том, что нас не устраивает, а в том, что не придают значение доводам», — сказал он.
По делу проходят Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.
Кудайбергенов обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 188 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».
Киясов обвиняется по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».
Толыбаева обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по статье 434 «Недонесение о преступлении».
Объем уголовного дела — 38 томов.
Напомним, что Денис Тен скончался от ножевых ранений 19 июля 2018 года. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.