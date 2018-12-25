Адвокат назвал убийство Дениса Тена заказным

Источник: Reuters

Как отмечает издание, сторона защиты назвала убийство Дениса Тена заказным.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Адвокат Оксаны Тен — Нурлан Устемиров ходатайствовал направить дело прокурору.

«В ходе ознакомления с материалами дела обратили внимание на противоречия — 14 насчитали. Мы считаем, что дело надо отправить для разбирательства прокурору для того, чтобы привлечь других соучастников, пособников, организаторов, для их установления. Или выделения дела в отдельное производство. Дело не в том, что нас не устраивает, а в том, что не придают значение доводам», — сказал он.

По делу проходят Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

Кудайбергенов обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 188 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Читайте также Бекмамбетов поможет снять фильм по сценарию убитого фигуриста Тена

Киясов обвиняется по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Толыбаева обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по статье 434 «Недонесение о преступлении».

Объем уголовного дела — 38 томов.