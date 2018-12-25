Суд Алма-Аты назначил разбирательство по делу об убийстве Тена на 3 января

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в
Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.
«Назначить главное судебное разбирательство на 3 января», — сказал судья во вторник в
На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.
В ходе предварительного слушания дела во вторник адвокат матери фигуриста Оксаны Тен Нурлан Устемиров просил вернуть дело на дополнительное расследование. По его мнению, материалы уголовного дела указывают на то, что это было заказное убийство.