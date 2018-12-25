Суд Алма-Аты назначил разбирательство по делу об убийстве Тена на 3 января

Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате.

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Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.

«Назначить главное судебное разбирательство на 3 января», — сказал судья во вторник в Алма-Ате в ходе предварительных слушаний по делу.

На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.