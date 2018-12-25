Медведеву разозлили вопросы о смене гражданства
Российская фигуристка Евгения Медведева в
Российская фигуристка Евгения Медведева в
Подписчица предложила фигуристке сменить гражданство ради участия в международных соревнованиях, в частности в Олимпийских играх, отметив при этом, что не видит в этом ничего страшного.
В ответ на это Медведева предложила фанатке оставить свое мнение при себе. «Я в этом ничего страшного тоже не вижу», — добавила она.
В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться на финал
С мая 2018-го спортсменка тренируется в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера. До этого Медведева занималась в группе Этери Тутберидзе.