Медведеву разозлили вопросы о смене гражданства

Источник: Reuters

Подписчица предложила фигуристке сменить гражданство ради участия в международных соревнованиях, в частности в Олимпийских играх, отметив при этом, что не видит в этом ничего страшного.

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В ответ на это Медведева предложила фанатке оставить свое мнение при себе. «Я в этом ничего страшного тоже не вижу», — добавила она.

В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться на финал Гран-при и заняла седьмое место на чемпионате России. В результате фигуристка оказалась в списке запасных сборной России на чемпионате Европы 2019 года.