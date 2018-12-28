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16:57 (мск), источник: Р-Спорт

Каролина Костнер пропустит чемпионат Европы в Минске из-за травмы

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном фигурном катании итальянка Каролина Костнер не выступит на чемпионате Европы из-за повреждения.

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«К сожалению, я не смогу принять участие в чемпионате Европы из-за проблем с бедром и ногой», — написала 31-летняя спортсменка на своей странице в Instagram.

Костнер — чемпионка мира 2012 года, пятикратная чемпионка Европы.

Чемпионат Европы сезона-2018/19 пройдет в Минске 21—27 января.

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