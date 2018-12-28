Каролина Костнер пропустит чемпионат Европы в Минске из-за травмы
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном фигурном катании итальянка Каролина Костнер не выступит на чемпионате Европы
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном фигурном катании итальянка Каролина Костнер не выступит на чемпионате Европы
«К сожалению, я не смогу принять участие в чемпионате Европы
Костнер — чемпионка мира 2012 года, пятикратная чемпионка Европы.
Чемпионат Европы сезона-2018/19 пройдет в Минске