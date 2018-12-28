Костнер пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию из-за травмы
ТАСС, 28 декабря. Итальянская фигуристка Каролина Костнер не сможет принять участие в чемпионате Европы
ТАСС, 28 декабря. Итальянская фигуристка Каролина Костнер не сможет принять участие в чемпионате Европы
«Извините, что не смогу выступить на чемпионате Европы. Бедро и стопа до сих пор не готовы к соревнованиям», — написала 31-летняя спортсменка.
Чемпионат Европы в Минске пройдет с 21 по 27 января.
Костнер является чемпионкой мира 2012 года, бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи и пятикратной чемпионкой Европы.