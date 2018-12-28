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18:27 (мск), источник: ТАСС

Костнер пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию из-за травмы

ТАСС, 28 декабря. Итальянская фигуристка Каролина Костнер не сможет принять участие в чемпионате Европы из-за незалеченной травмы. Об этом фигуристка сообщила в социальной сети «Инстаграм».

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«Извините, что не смогу выступить на чемпионате Европы. Бедро и стопа до сих пор не готовы к соревнованиям», — написала 31-летняя спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы в Минске пройдет с 21 по 27 января.

Костнер является чемпионкой мира 2012 года, бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи и пятикратной чемпионкой Европы.

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