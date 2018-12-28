Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой

«Мы все сейчас видим ситуацию, которая происходит с Загитовой и Медведевой, — сказал Ягудин в интервью Youtube-каналу «Неспортивное поведение». — Недавно я был на чемпионате России, когда мне поступил звонок из одного издания, с которым я ранее работал. Спрашивают у меня, что происходит на месте. Я вкратце рассказываю, после чего меня прерывают и уточняют, есть ли интрига? Я говорю: «В смысле интрига? Интрига будет каждый вечер, когда спортсмены выходят и определяют, кто победит». Она мне: «А какая-нибудь какашка есть?» Я отвечаю: «Какая какашка, какое вам еще говно надо?! Понимаете, что СМИ ломают девочкам психику. Они же еще девочки — одной 16 лет, другой — 19. Дайте им спокойно работать». Они мне говорят: «Алексей, вы же понимаете, людям-то это интересно читать».