Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин сказал, что большое влияние на психику самых популярных фигуристок России оказывают журналисты.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин сказал, что большое влияние на психику самых популярных фигуристок России оказывают журналисты.
«Мы все сейчас видим ситуацию, которая происходит с Загитовой и Медведевой, — сказал Ягудин в интервью
Он также прокомментировал популярную тему, стоит ли разрешать выступать на взрослом чемпионате России
«Одни говорят: зачем пускать юниорок на взрослый чемпионат России? А зачем мы их должны сдерживать, если по правилам они могут выступать и на юниорском чемпионате, и на взрослом, — сказал Ягудин. — Может быть, стоит не пускать юниоров, чтобы не нервировать взрослое поколение. Но они тогда в чем виноваты? Жизнь скоротечна, и время этих девочек тоже пройдет. Идеальной системы не существует».