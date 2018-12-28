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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Назарбаев прокомментировал расследование убийства Дениса Тена

По делу об убийстве Дениса Тена есть претензии к полиции и суду. Об этом во время встречи с представителями СМИ Казахстана заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Источник: Reuters

«Этот случай резонансный получился. Сейчас суд идет над теми, кто совершил. В целом, есть претензии к полиции, судебным органам, поэтому я обратил на это внимание и мы недавно подробно рассматривали этот вопрос. Нам надо с полицией провести очень серьезную работу», — сказал Президент.

Напомним, ранее адвокат потерпевшей стороны назвал убийство казахстанского фигуриста заказным. Объем уголовного дела составляет 38 томов.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Денис Тен скончался от ножевых ранений 19 июля 2018 года. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

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