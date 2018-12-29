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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Загитова показала, как работает над четверным прыжком

Сергей Розанов, работающий с командой Этери Тутберидзе, в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором российская фигуристка Алина Загитова тренирует четверной прыжок.

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«Алина в работе, над более сложными элементами (4F)», — говорится в сообщении.

На чемпионате России в Саранске Загитова, лидировавшая после первого дня соревнований, неудачно выступила в произвольной программе. Однако итоговое пятое место позволило 16-летней уроженке Ижевска войти в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

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