Загитова показала, как работает над четверным прыжком

«Алина в работе, над более сложными элементами (4F)», — говорится в сообщении.

На чемпионате России в Саранске Загитова, лидировавшая после первого дня соревнований, неудачно выступила в произвольной программе. Однако итоговое пятое место позволило 16-летней уроженке Ижевска войти в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.