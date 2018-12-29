Ученица Орсера рассказала о депрессии и расстройстве пищевого поведения
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэль Дэйлман поделилась с подписчиками в Instagram проблемами со здоровьем.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэль Дэйлман поделилась с подписчиками в Instagram проблемами со здоровьем.
По словам канадской фигуристки, она находится в состоянии депрессии и тревоги и не может побороть свой недуг.
«Бывают дни, когда я не могу встать с кровати или набрасываюсь на людей без причины, потому что не могу контролировать собственные эмоции. Не могу понять, что со мной происходит. Самое ужасное, что каждый день все
Спортсменка также отметила, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности и расстройство пищевого поведения. Она также испытывает проблемы с самооценкой.
«Каждый день я испытываю проблемы, что стыжусь себя, не вижу собственно красоты ни внутри, ни снаружи», — написала она в Instagram.
Габриэль Дэйлман на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла золото в фигурном катании в командных соревнованиях. Канадская фигуристка также имеет бронзу чемпионата мира в одиночке.