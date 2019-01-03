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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Дениса Тена

Сегодня, 3 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве бронзового призера ОИ-2014 казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Подозреваемые опоздали на открытие слушаний и процесс начался немного позднее. По этой причине судья высказал свое негодование конвоирам подозреваемых. Журналистам не позволили присутствовать в зале для слушаний, но организовали прямую трансляцию в конференц-зале.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. В убийстве спортсмена подозреваются Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Также подозреваемой по делу является 22-летняя Жанар Толыбаева.

Кудайбергенов обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 188 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Киясов обвиняется по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Толыбаева обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по статье 434 «Недонесение о преступлении».

Предварительные слушания состоялись 25 декабря на этой же площадке. В ходе них сторона защиты назвала убийство Дениса Тена заказным.

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