Оторваться с Костнер: что Медведева забыла в Италии
Фигуристка Евгения Медведева, встретив Новый год в Москве, уехала в Больцано. В Италии двукратная чемпионка мира приняла участие в ледовом шоу Bolzano Passion Gala вместе с Каролиной Костнер.
Фигуристка Евгения Медведева, встретив Новый год в Москве, уехала в Больцано. В Италии двукратная чемпионка мира приняла участие в ледовом шоу Bolzano Passion Gala вместе с Каролиной Костнер.
Российская фигуристка Евгения Медведева покинула Москву и отправилась в Италию, где приняла участие в ледовом шоу Bolzano Passion Gala. На выставочном турнире 19-летняя россиянка продемонстрировала свою новую короткую программу под музыку из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини «Тоска», с которой она выступила на прошедшем в Саранске чемпионате России.
Об участии Медведевой в соревнованиях в Больцано стало известно накануне Нового года, 31 декабря.
«Участие российской чемпионки Евгении Медведевой в Bolzano Passion Gala — классическая вишенка на торте и настоящий сюрприз для всех нас. Двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница серебряной медали Олимпийских игр — 2018 является одной из самых известных и любимых фигуристок в мире. Для нас большая честь, что Медведева выступит в Больцано», — заявили организаторы турнира.
К слову, организационный комитет турнира был представлен Николеттой Ингушчи, Данилой Кьярини, Лоренцо Магри и Фабио Синьорини. Главной целью проведения ледового шоу является популяризация фигурного катания в Италии.
Что касается Медведевой, то она о своих планах общественности не рассказывала, лишь вскользь упомянув о том, что намерена выступить на нескольких стартах в 2019 году.
Текущий сезон является для 19-летней спортсменки дебютным под руководством нового тренера Брайана Орсера, к которому россиянка перешла в мае 2018 года после 11-летнего сотрудничества с Этери Тутберидзе.
На предсезонном турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International подопечная канадского специалиста завоевала серебряную медаль, уступив американке Брэди Теннелл. Кроме того, Медведева выиграла бронзу на этапе
На чемпионате России, по итогам которого определилась заявка сборной на первенство Европы, фигуристка заняла итоговую седьмую строчку.
Согласно регламенту, гарантированное место в национальной команде получают спортсменки, занявшие первое и второе места. В нынешнем розыгрыше путевки в сборную получили Станислава Константинова и Алина Загитова, занявшие четвертую и пятую строчку соответственно, поскольку первые три достались юниоркам, которые в силу возраста не могут принять участие в чемпионате Европы. Третью фигуристку определял тренерский совет — и он выбрал Софью Самодурову.
Медведева же оказалась в резерве после Елизаветы Туктамышевой. Кроме того, 19-летняя фигуристка не смогла попасть в основную заявку на участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Медведева включена только в запас вместе с Марией Сотсковой.
«Много подарков получила от фанатов. В основном “мемные” вещи — булочку с корицей, классную елку с новогодними игрушками», — рассказала Медведева во время беседы со своими подписчиками в инстаграме.
Помимо подопечной Орсера в ледовом шоу в Больцано выступили и другие россияне, среди которых чемпионы страны и серебряные призеры Олимпиады-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
В текущем сезоне российский дуэт выиграл этапы
В Ванкувере пара Тарасовой и Морозова набрала в общей сумме 214,20 балла, уступив французскому дуэту Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, а также Чэн Пэн и Цзинь Яну из Китая.
Кроме того, среди представителей России в Италии выступили Серафима Саханович и Елизавета Нугуманова, которую итальянцы называют юным талантом. Примечательно, что 16-летняя ученица Ангелины Туренко заняла предпоследнее, 17-е место на чемпионате России.
Также участие в Bolzano Passion Gala приняла и многократный призер мира и Европы Каролина Костнер. Ее в Италии и вовсе считают «Королевой итальянского фигурного катания».
Семен Андреев