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20:54 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Медведева снялась в канадском художественном фильме

ТАСС, 5 января. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме «The Petrichor». Об этом сообщает портал IMBd.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 19-летняя спортсменка сыграла в фильме саму себя. Главную роль в картине исполнил российский актер Алексей Серебряков. Дата выхода фильма пока не определена.

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Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

В текущем сезоне Медведева выступает под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Россиянка заняла третье и четвертое место на этапах Гран-при по фигурному катанию, впервые в карьере не пробившись в финал серии, который проходил в начале декабря в Ванкувере. На чемпионате России, который прошел в декабре в Саранске, спортсменка стала седьмой.

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