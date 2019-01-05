Российская фигуристка Медведева снялась в канадском художественном фильме

По информации источника, 19-летняя спортсменка сыграла в фильме саму себя. Главную роль в картине исполнил российский актер Алексей Серебряков. Дата выхода фильма пока не определена.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.