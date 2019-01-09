От Липницкой до Медведевой: Тутберидзе вспомнила о бывших
Этери Тутберидзе вспомнила своих бывших учеников и учениц, опубликовав пост в Instagram. «Газета.Ru» составила топ-5 лучших
Этери Тутберидзе вспомнила своих бывших учеников и учениц, опубликовав пост в Instagram. «Газета.Ru» составила топ-5 лучших
Этери Тутберидзе в своем инстаграме опубликовала ряд фотографий со своими бывшими учениками, среди которых оказались Юлия Липницкая, Адьяна Питкеева, Серафима Саханович, Сергей Воронов, Полина Цурская, Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова и Евгения Медведева. В публикации известный тренер по фигурному катанию рассказала об отношении к образам, созданным подопечными, которые потом покинули ее группу.
«Газета.Ru» вспомнила пять ярких уже бывших фигуристок Тутберидзе, а также о том, как спортсменки прощались с тренером.
Начав в четырехлетнем возрасте заниматься фигурным катанием под присмотром у Елены Левковец и Марины Войцеховской, Юлия Липницкая в 2009 году уехала за карьерным ростом в Москву, где попала в группу Этери Тутберидзе. Спустя всего несколько месяцев у юной фигуристки многие эксперты стали отмечать феноменальную гибкость, растяжку и вращения. Был ощутимым прогресс у Липницкой и в прыжках. Так, она в своем первом сезоне под руководством Тутберидзе уже освоила все тройные прыжки.
Впоследствии Липницкая успешно выступила на юниорском
Главный отрезок ее карьеры выпал на сезон-2013/14, когда она добилась триумфа на двух этапах
После Игр-2014 карьера Липницкой пошла на спад: результаты фигуристки стали хуже, а у самой спортсменки появились проблемы со здоровьем. В конечном итоге Юлия отказалась от сотрудничества с Тутберидзе и ушла заниматься в группу к Алексею Урманову, а в августе 2017 года приняла решение о завершении карьеры.
Позднее Этери Тутберидзе в своем интервью рассказала, что Липницкая ушла от нее неожиданно, а новость об уходе спортсменки к другому тренеру она узнала не от самой фигуристки, а от
«Меня позвали в кабинет директора, подарили цветы, поблагодарили. И ровно через десять минут на сайте федерации вышло сообщение о том, что Юля меня покинула. А еще через час в другом издании — огромная статья с интервью ее нового тренера Алексея Урманова. Получается, все об этом знали, кроме меня. И это, мне кажется, было неправильно.
Кроме того, тренер опровергла слухи о возможном возвращении фигуристки в свою группу. По мнению Тутберидзе, Липницкая сильно снизила требования к себе.
«Липницкая ко мне никогда не вернется. 300% — она этого шага не сделает. Она так долго уходила… Более того, она понимает, что я не изменюсь. Надо работать. А зачем мне ее брать назад, если она не будет работать? Чтобы она была статисткой? Но это не та девочка, которая должна просто числиться в группе», — заключила специалистка.
Еще одна талантливая фигуристка, об уходе которой Этери Тутберидзе сожалеет, хоть и не упомянула ее у себя в инстаграме. Полина Шелепень дважды становилась серебряным призером финала
В надежде пробиться на новый уровень Шелепень в 2012 году покинула группу Тутберидзе и ушла к Светлане Соколовской. Как и в случае с Липницкой, сделала она это втихую.
«Убежала из Новогорска, и после этого я ее больше не видела. Она даже со мной не попрощалась. Хотя почему просто не сказать “спасибо” за проведенные вместе годы? Мы все живем в одном мире. Тем более что она осталась в мире фигурного катания. Но я ее даже не видела», — сказала Тутберидзе.
Если уход Шелепень можно было связать с желанием развиваться, то случай с Таракановой выглядит прямо противоположным. Дебютировав на юниорских этапах
Однако молодая спортсменка не скрывает, что в один момент фигурное катание перестало вызывать у нее интерес и что она ушла от Тутберидзе со словами «С меня хватит!».
«Получилось так, что летом я месяц вообще не каталась. И не то чтобы я пропускала тренировки… я просто ушла. Сезон начался, я покаталась две недели и попрощалась с той командой. Сказала: “Все, с меня хватит”. Я не собиралась
Крайне неожиданным из группы Этери Тутберидзе стал уход Полины Цурской. Два года подряд Цурская успешно выступала в юниорах, выигрывала этапы
«Цурская — девочка с огромным талантом, но сложным здоровьем. Федерация и мы пытаемся поддержать ее здоровье. Мы будем делать все, пока она имеет хоть
Однако, выйдя на взрослый уровень, 17-летняя фигуристка высоких результатов добиться не могла. Одной из основных причин стала проигранная конкуренция Алине Загитовой. Сама Цурская посчитала, что ситуацию в лучшую сторону не изменить, и чтобы сохранить карьеру, необходимо
«В прежней группе у нас все шло на
Самый громкий и, наверное, самый скандальный уход фигуристки от своего тренера за последние 10−15 лет. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где Евгения Медведева завоевала серебро в женском одиночном катании, уступив своей соотечественнице и тогдашней партнерше по группе Алине Загитовой, 19-летняя спортменка поразила весь мир фигурного катания своим решением завершить сотрудничество с Этери Тутберидзе и начать заниматься под руководством канадского специалиста Брайна Орсера.
После того как в мае Медведева объявила о своем уходе, в Сети тут же расползлись слухи о том, что россиянка планирует сменить гражданство и выступать за другую страну, за что болельщики мгновенно стали обвинять ее в предательстве. Сама фигуристка опровергла все разговоры об отказе от российского гражданства, однако негативно настроенные к ней группы
Не удержалась от нелицеприятных комментариев в адрес Медведевой и сама Тутберидзе, разочарованная поступком спортсменки, с которой она занималась на протяжении 11 лет.
«Мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на
Также специалистка поведала о том, что Медведева была настолько раздосадована поражением на Олимпиаде и что якобы просила оставить Загитову, ставшую чемпионкой, в юниорах.
Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека».
«Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: “Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?” Я сказала: “Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека”», — рассказала Тутберидзе.
При этом Медведева данное утверждение опровергла, заявив, что подобного диалога с тренером у нее не было. Однако говорить о подробностях конфликта с Тутберидзе фигуристка наотрез отказалась.
«Мне надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой», — заключила Медведева.
Дебютный сезон фигуристки под руководством нового тренера проходит не лучшим для нее образом. Завоевав на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International серебро, Медведева стала третьей на этапе
Примечательно, что публикацию Этери Тутберидзе в инстаграме Евгения Медведева оценила, поставив «лайк». Возможно, приятные воспоминания о совместном сотрудничестве могут стать отправной точкой для налаживания будущих отношений.
Семен Андреев