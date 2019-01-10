На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц. Проиграть она может только себе
При этом турнир в Минске не будет для олимпийской чемпионки легким.
При этом турнир в Минске не будет для олимпийской чемпионки легким.
Во время новогодних каникул окончательно сформировался состав участников чемпионата Европы, который начнется в Минске 21 января. Cтало понятно то, о чем было известно и так — Алина Загитова является безусловным фаворитом турнира. Более того, если не произойдет ничего неожиданного, на пьедестале должны оказаться и другие российские участницы — Станислава Константинова и Софья Самодурова.
Декабрь 2018-го, пожалуй, стал худшим месяцем во взрослой карьере Загитовой — сначала поражение в финале «Гран-при» от японки Рики Кихиры, а потом крах в произвольной программе и только 5-е место на чемпионате России.
Что стало причиной такого выступления, прежде всего — в Саранске? Возможно, проблемы со здоровьем. Сразу после финала «Гран-при» прошла информация, что в произвольной программе Загитова каталась с травмой — незадолго до выхода на лед она зацепилась ногой о телевизионный кабель и повредила голеностоп.
А за два дня до старта чемпионата России в фигурнокатательной тусовке поползли упорные слухи, что Загитова снимается с турнира. Они не подтвердились, в Саранск олимпийская чемпионка приехала, но выступление в произвольной программе еще раз навело на мысль, что у нее явно
Правда, вскоре после окончания чемпионата России один из тренеров группы Этери Тутберидзе — Сергей Розанов — в своем Инстаграме выложил ролик, на котором Загитова разучивает четверной флип. Пока при помощи страховочного приспособления — так называемой «удочки». Обычно она используется в самом начале работы над прыжком — поэтому если мы и увидим четверной от Загитовой, то уже в новом сезоне.
В любом случае, все эти проблемы — будь то последствия ванкуверской травмы или трудности взросления и перестройки организма, о которых говорила сама Алина, жалуясь на боли в суставах и мышцах, — не должны помешать ей победить в Минске. Слишком уже велик разрыв между ней и соперницами.
Даже после жуткого провала в произвольной программе в Саранске она проиграла опередившей ее Константиновой всего 0,89 балла и оказалась впереди откатавшейся ровно и в свою силу Самодуровой. Можно вспомнить и этап «Гран-при» в Финляндии, где в короткой программе Загитова сорвала каскад, потеряла на этом порядка 10 баллов и все равно была первой.
Лучшая сумма баллов, которую получала в этом сезоне Алина (тут мы берем только международные старты, внутренние турниры с их специфическим судейством в рейтинге ISU не учитываются) — 238,43. У Константиновой эта цифра — 197,57. У Самодуровой — 204,33. Разница больше 30 баллов — это очень много.
Об остальных и говорить нечего — европейское женское одиночное катание уже не первый год находится в кризисе. Ярких спортсменок, способных конкурировать с россиянками, в Старом свете нет. Начиная с 2013 года на пьедестал поднимались только представительницы нашей страны и Каролина Костнер, да и то иногда казалось, что последняя оказывалась в тройке исключительно по политическим причинам. Но блистательная итальянка в Минск не приедет
А так в этом году и выделить некого — даже не в плане борьбы за медали, а просто из спортивного интереса. Разве что Алессию Паганини из Швейцарии, понравившуюся на этапе «Гран-при» в Москве и двух не первый год выступающих француженок — Лорен Лекавалье и Май Беренис Мейте.
Поэтому, чтобы победить, Загитовой вовсе не обязательно кататься идеально. Нужно просто избежать совсем уж невероятного краха вроде саранского или того, что случился на ЧМ-2018 в Милане, при этом соперницы должны выступить чисто.
Главное, чтобы все было в порядке в голове. Да, в Минске не будет раздражителей вроде Кихиры, Евгении Медведевой или невероятных юниорок из группы Тутберидзе. Но будут неприятные воспоминания из Саранска, назойливые мысли, что такого повториться больше не должно и нужно все сделать чисто и большой ажиотаж со стороны прессы и болельщиков. И это будет главной проблемой для Загитовой. Если она с ней справится, вернется из Белоруссии с золотом.