Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля прошлого года в
На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.
«Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить
Отвечая на вопросы участников процесса, Кудайбергенов сообщил, что не видел момента, когда Тену были нанесены ножевые ранения. По его словам, убегая с места преступления с Киясовым, он заметил, что тот выбросил нож.
«Я спросил, почему он выбросил нож, он сказал, что дважды ударил ножом потерпевшего. Я не видел момента, когда (Тен — ред.) получил ранения, кровь не видел», — сказал Кудайбергенов.
По версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен. Кудайбергенов попытался убежать, но Тен догнал его, и между ними завязалась драка. В свою очередь подбежавший к дерущимся Киясов, как следует из материалов обвинения, нанес Тену ножевые ранения в ногу, которые оказались смертельными. Толыбаева находилась неподалеку, прокуратура считает, что она должна была предупредить двух других членов группы о появлении владельца автомашины или других прохожих.
Ранее Киясов, который, по версии обвинения, нанес ножевые удары, полностью отверг вину в инкриминируемых преступлениях. Не признала свою вину и Толыбаева.