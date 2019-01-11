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09:06 (мск), источник: Р-Спорт

Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде

АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов, давая показания в суде, попросил прощения у родных спортсмена, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.

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На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

«Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить кого-то. Планировали только украсть зеркала, чтобы получить деньги. Я признаю кражу и легкий вред здоровью, но не признаю убийство. Я от всего сердца раскаиваюсь», — сказал он.

Отвечая на вопросы участников процесса, Кудайбергенов сообщил, что не видел момента, когда Тену были нанесены ножевые ранения. По его словам, убегая с места преступления с Киясовым, он заметил, что тот выбросил нож.

«Я спросил, почему он выбросил нож, он сказал, что дважды ударил ножом потерпевшего. Я не видел момента, когда (Тен — ред.) получил ранения, кровь не видел», — сказал Кудайбергенов.

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По версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен. Кудайбергенов попытался убежать, но Тен догнал его, и между ними завязалась драка. В свою очередь подбежавший к дерущимся Киясов, как следует из материалов обвинения, нанес Тену ножевые ранения в ногу, которые оказались смертельными. Толыбаева находилась неподалеку, прокуратура считает, что она должна была предупредить двух других членов группы о появлении владельца автомашины или других прохожих.

Ранее Киясов, который, по версии обвинения, нанес ножевые удары, полностью отверг вину в инкриминируемых преступлениях. Не признала свою вину и Толыбаева.

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