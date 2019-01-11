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14:28 (мск), источник: Р-Спорт

Тренеру Ковтуна было сложно принять его возвращение

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Один из тренеров Максима Ковтуна Александр Успенский рассказал о работе с фигуристом и его возвращении на лед.

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Источник: РИА "Новости"

«В работе с Максимом все шло поэтапно и поэтапно грамотно. Елена Германовна Буянова с самого начала правильно выстроила отношения. Сперва дала установку, что в течение определенного времени Максим должен привести свое тело в рабочее состояние, сбросить лишний вес, и он привел себя в форму. Затем был этап постановки программ», — рассказал специалист.

Успенский также отметил, что несмотря на трудности, получает удовольствие от работы с фигуристом.

«Если говорить о процессе работы, то да, как в любом деле, бывают сложные моменты. Но сейчас я получаю огромное удовольствие от того, что мы делаем всей командой. Приход Максима — это был не то что вызов. Поначалу это было сложно принять, осознать и включиться в работу. Безусловно, это дается тяжело, непросто, но это интересно», — рассказал тренер, который отметил, что также работает и с другими спортсменами.

В декабре на чемпионате России в Саранске Максим Ковтун одержал победу в мужском одиночном катании и стал четырехкратным чемпионом страны.

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