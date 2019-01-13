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00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Евгений Плющенко попал в больницу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко 10 января был доставлен в одну из московских больниц, сообщает «РЕН ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

36-летний спортсмен обратился к медикам из-за сильных болей в спине.

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Плющенко был доставлен в нейрохирургическое отделение. Обстоятельства госпитализации спортсмена выясняются.

Напомним, в 2014 году Плющенко снялся с индивидуального турнира в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи из-за травмы спины.

В тот же день он объявил о завершении спортивной карьеры.

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