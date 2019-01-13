СМИ: Евгений Плющенко попал в больницу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко 10 января был доставлен в одну из московских больниц, сообщает «РЕН ТВ».
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко 10 января был доставлен в одну из московских больниц, сообщает «РЕН ТВ».
36-летний спортсмен обратился к медикам
Плющенко был доставлен в нейрохирургическое отделение. Обстоятельства госпитализации спортсмена выясняются.
Напомним, в 2014 году Плющенко снялся с индивидуального турнира в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи
В тот же день он объявил о завершении спортивной карьеры.