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12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Елизавета Туктамышева: Постепенно возвращаюсь в форму. Вернулась к своим любимым прыжкам

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о том, что продолжает восстанавливаться после болезни и вернулась к своим любимым прыжкам.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что спортсменка пропустила чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких.

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Фигуристка в своем Инстаграме поделилась роликом с тренировки. На нем она исполняет каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп.

—  А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму. Наконец-то вернулась к своим любимым прыжкам, — написала Туктамышева.

22-летняя спортсменка — чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале «Гран-при», уступив Рике Кихире и Алине Загитовой.

Ранее сообщалось, что Туктамышева включена в состав сборной России на зимнюю Универсиаду-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, а также в запасной состав на чемпионат Европы, который пройдет в январе в Минске.

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