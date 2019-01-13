Елизавета Туктамышева: Постепенно возвращаюсь в форму. Вернулась к своим любимым прыжкам
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о том, что продолжает восстанавливаться после болезни и вернулась к своим любимым прыжкам.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о том, что продолжает восстанавливаться после болезни и вернулась к своим любимым прыжкам.
Напомним, что спортсменка пропустила чемпионат России в Саранске
Фигуристка в своем Инстаграме поделилась роликом с тренировки. На нем она исполняет каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп.
— А я тем временем постепенно возвращаюсь в форму.
22-летняя спортсменка — чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале «Гран-при», уступив Рике Кихире и Алине Загитовой.
Ранее сообщалось, что Туктамышева включена в состав сборной России на зимнюю Универсиаду-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, а также в запасной состав на чемпионат Европы, который пройдет в январе в Минске.