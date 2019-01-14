Обвиняемый в убийстве Дениса Тена признал свою вину

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля прошлого года в
«Я признаю свою вину, но не признаю, что мы это планировали заранее», — сказал Киясов в понедельник в суде. Он также рассказал подробности драки с Теном, которая закончилась убийством. В частности, Киясов утверждает, что убийство произошло неумышленно, нож он достал, чтобы попытаться испугать владельца машины.
«У меня в руках был нож, я хотел напугать им (владельца машины — ред.). Я достал нож, но он не испугался и не убежал. Я сам не понял, как нож вошел (в потерпевшего — ред.)», — пояснил он, добавив, что у него не было умысла на убийство. Кроме того, Киясов попросил прощения у матери Тена, присутствующей в суде, и у всех казахстанцев.
По версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен. Кудайбергенов попытался убежать, но Тен догнал его, и между ними завязалась драка. В свою очередь подбежавший к дерущимся Киясов, как следует из материалов обвинения, нанес Тену ножевые ранения в ногу, которые оказались смертельными. Толыбаева находилась неподалеку, прокуратура считает, что она должна была предупредить двух других членов группы о появлении владельца автомашины или других прохожих.
Ранее Кудайбергенов сообщил в суде, что после драки с Теном Киясов признался ему, что нанес спортсмену два ножевых ранения. Сам Кудайбергенов утверждает, что ударов ножом не видел.