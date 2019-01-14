Обвиняемый в убийстве Дениса Тена признал свою вину

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Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

«Я признаю свою вину, но не признаю, что мы это планировали заранее», — сказал Киясов в понедельник в суде. Он также рассказал подробности драки с Теном, которая закончилась убийством. В частности, Киясов утверждает, что убийство произошло неумышленно, нож он достал, чтобы попытаться испугать владельца машины.

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«У меня в руках был нож, я хотел напугать им (владельца машины — ред.). Я достал нож, но он не испугался и не убежал. Я сам не понял, как нож вошел (в потерпевшего — ред.)», — пояснил он, добавив, что у него не было умысла на убийство. Кроме того, Киясов попросил прощения у матери Тена, присутствующей в суде, и у всех казахстанцев.

По версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен. Кудайбергенов попытался убежать, но Тен догнал его, и между ними завязалась драка. В свою очередь подбежавший к дерущимся Киясов, как следует из материалов обвинения, нанес Тену ножевые ранения в ногу, которые оказались смертельными. Толыбаева находилась неподалеку, прокуратура считает, что она должна была предупредить двух других членов группы о появлении владельца автомашины или других прохожих.