Журналисты прикинулись родней Плющенко и с камерами ворвались к нему в больницу

Хочу поблагодарить всех моих поклонников и друзей,мою семью и спортсменов за поддержку и переживания!Я иду на поправку и у меня все хорошо! Но также я хочу сегодня выразить слова презрения каналу « Рен-тв» и лично его руководителю Владимиру Владимировичу Тюлину ,чьи журналисты сегодня днём, обманув охрану и медсестёр,под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего,а потом, разбудив интересоваться моим здоровьем !Уже выложили это гнусное видео на своём сайте!Мне стыдно за Ваш канал,Владимир Владимирович Тюлин,за Ваших журналистов и за Ваш подход к Вашему делу!Когда человек лежит на больничной койке перевязанный, Ваша команда творит такие дела,то к Вам нет ни малейшего уважения.У меня складывается впечатление,что Вы - человек без принципов и для Вас в профессии журналиста давно утрачены и честь,и достоинство в погоне за рейтинговыми сюжетами!Я искренне надеялся,что в телефоном разговоре со мной Вы принесёте извинения за поступок Ваших сотрудников,так как любые сведения полученные СМИ должны быть получены законным способом,а не обманом ,но Вы этого не сделали,снова твердя мне про рейтинги Вашего Канала(