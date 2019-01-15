Медведева поведала о своем распорядке дня в Канаде

Источник: РИА "Новости"

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Девушка рассказала, что в Канаде чувствует себя спокойно и имеет достаточно свободного времени.

«Встаю в 9:00 или в 8:30, на лед можем выходить в любое время, первая моя тренировка начинается в 11:45 утра. Времени у меня достаточно, встаю, делаю себе кофе, могу сходить побегать, разбудить папу, привести себя в порядок, расчесаться, накраситься. И так спокойно все идет», — начала фигуристка.