20 лет лишения свободы просят для обвиняемых в убийстве Дениса Тена
В Алматы начались прения сторон по делу об убийстве фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.
В Алматы начались прения сторон по делу об убийстве фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.
На скамье подсудимых находятся Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. По словам прокурора Куандыка Досова, в ходе судебного разбирательства вина подозреваемых была полностью доказана.
Кудайбергенов обвиняется по статьям «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружи», «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Киясов обвиняется по тем же статьям, кроме кражи. А Толыбаева — по статьям «Кража по предварительному сговору» и «Недонесение о преступлении». «Прошу признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить 20 лет лишенения свободы. Прошу признать виновным Нуралы Киясова и назначить 20 лет лишения свободы», — сказал второй прокурор Айдар Сибогатов.
Ранее подсудимый рассказали свою версию случившегося 19 июля прошлого года. Киясов признал вину в той части, где ему инкриминируют кражу. Однако он не согласен с прокурором, который обвиняет его в убийстве фигуриста. «Я не мог с ним справиться». Арман Кудайбергенов об убийстве Дениса Тена Денис Тен погиб в результате конфликта с автоворами 19 июля 2018 года на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
По данным государственного обвинения, зеркала с автомобиля Дениса Тена снял Арман Кудайбергенов.
Его сообщница Жанар Толыбаева в это время стояла в семи метрах от автомобиля. Но, как сообщается, она не заметила прошедшего мимо нее Дениса Тена.
Он в свою очередь, увидев незнакомых людей возле машины, бросился в погоню за Кудайбергеновым. Между Кудайбергеновым и Теном началась драка. В это время Нуралы Киясов вытащил нож из рюкзака, подошел сзади и два раза ударил Дениса Тена ножом в бедренную артерию.