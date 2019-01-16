Прокурор просит по 20 лет колонии для обвиняемых в убийстве Тена

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. На скамье подсудимых находятся три человека.

«Прошу признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы (…). Прошу признать виновным Нуралы Киясова и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы», — заявил государственный обвинитель. Толыбаеву, которая находится на седьмом месяце беременности, прокуратура просит приговорить к четырем годам лишения свободы.

По версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен. Кудайбергенов попытался убежать, но Тен догнал его, и между ними завязалась драка. В свою очередь подбежавший к дерущимся Киясов, как следует из материалов обвинения, нанес Тену ножевые ранения в ногу, которые оказались смертельными. Толыбаева находилась неподалеку, прокуратура считает, что она должна была предупредить двух других членов группы о появлении владельца автомашины или других прохожих. В ходе судебного следствия Киясов признал, что это он нанес Тену ножевые ранения, которые оказались смертельными. По его словам, убийство было неумышленным, во время драки он достал нож, чтобы напугать спортсмена.