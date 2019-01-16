«Покажи огонь»: самый рискованный номер в карьере Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Работа 24/7

Узбекистанский фигурист Миша Ге, завершивший профессиональную карьеру и сосредоточившийся с тех пор на работе хореографа, поведал The Skating Lesson подробности того, как проходила работа над новой короткой программой Евгении Медведевой, которую было решено поставить перед чемпионатом России.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Практически весь сезон российская фигуристка, перебравшаяся весной от Этери Тутберидзе в Торонто к Брайану Орсеру, выступала с программой, поставленной для нее канадцем Дэвидом Уилсоном.

Однако за три недели до чемпионата России провалившая Гран-при и не сумевшая попасть в его финал двукратная чемпионка мира обратилась к Мише Ге, и в итоге вместо Orange Colored Sky Натали Коул во время короткого проката Евгении в Саранске звучала уже «Тóска» Джакомо Пуччини.

«Ранним утром мне поступило сообщение от Брайана. Я удивился. Для меня большая честь стать частью такой крупной команды с тренерами, которыми я восхищаюсь и у которых многое позаимствовал, — рассказал Ге. — С одной стороны, это был сюрприз. С другой — вызов. Ведь нужно было работать с одной из лучших фигуристок в мире. Как только я ответил Брайану, то раздумывал над программой в режиме 24/7. Мы много обсуждали с Брайаном и Евгенией стиль, музыку, время. Вся команда столкнулась с трудностями. Мне пришлось отменить все шоу и тренировочные лагери, покупать билеты, вылетать в Канаду, работать над музыкой в полночь. Трудно было не только мне, но и всем нам. Но для меня это большая честь».

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Уилсон не виноват

Рассказал специалист из Узбекистана, сын китайского фигуриста и советской спортсменки, и о том, почему, на его взгляд, Орсер и Медведева решили отказаться перед главным стартом сезона от программы, поставленной Уилсоном.

«Дэвид проделал отличную работу. Я восхищаюсь им, он большой мастер своего дела. У него есть чему поучиться, очень уважаю его, — начал Ге. — Я считаю, что он поставил отличную программу. Просто Евгении нужно было чуть больше времени. У Дэвида программы самого высокого уровня — и только фигуристы самого высокого уровня готовы их выполнить. Так делала, например, Ким Ю На. Она могла выдержать такую планку. Что касается Евгении, прошло бы немного времени, и она смогла бы прокатать эту программу превосходно».

Впрочем, ставка бывшего лидера мирового женского катания не сыграла, по крайней мере, пока. В Саранске Евгения очень нервничала, допустила огромное количество ошибок и заняла после короткой программы только 14-е место.

Отчасти выправить ситуацию удалось куда более удачным, хоть и небезошибочным, произвольным прокатом, но в итоге Медведева осталась только седьмой в общей классификации и не попала в состав сборной страны ни на чемпионат Европы, ни даже на Универсиаду.

Читайте также Медведева поведала о своем распорядке дня в Канаде

Слишком мало времени

«В прошлые разы, когда я сталкивался со спортсменами уровня Гран-при, я старался найти контакт с тренером, руководителями группы, президентами федераций, чтобы узнать детали. Я стараюсь работать сообща, а не говорить: “Все буду решать я” и “Мне нравится это”. Для меня в приоритете фигурист. Я хочу сделать как можно лучше для них, и с этой целью общаюсь с командой — потому что они больше всего знают, что лучше для фигуриста, — объяснил Ге принцип своей работы.— В этом случае я много общался с Брайаном и Евгенией. У нас у всех были разные идеи. С Брайаном мы определили курс, по которому будем двигаться. Мы понимали, что у нас три недели до чемпионата России. Очень мало времени. С учетом этого мы начали работать над музыкой. Брайан прислал несколько вариантов, я прислал несколько вариантов. В общей сложности у нас вышло пять-семь треков. “Тоску” Джакомо Пуччини предложил я. У этой темы есть много вариаций, но эта особенная. Команда и сама Евгения рассказали, что не хотят использовать оперную музыку. Я прислал вариант из “Тоски”, который был чувственным и в то же время мощным. Я сказал Евгении, что “Тоска” может раскрыть ее сильные черты. Она может передать и красивое катание, и ту страсть, которая есть у нее. Вы знаете, в Евгении присутствует эта сила, этот огонь. Мы хотим, чтобы она показывала его».

Уверенность вернется

По мнению хореографа, ситуация, в которой оказалась Медведева, не способствовала удачному прокату. При этом Миша считает, что в будущем результаты россиянки должны снова пойти в гору.

Когда ты занимаешься летом и у тебя есть несколько месяцев, легко поставить новую программу. Даешь человеку кататься, понимаешь его сильные и слабые стороны, что нужно поменять, а что нет. Но у нас не было времени. Миша Ге

«Конечно, мне было трудно подобрать то, что было бы ей комфортно и в то же время помогало ей раскрыть себя по-другому, — поведал специалист. — Когда ты занимаешься летом и у тебя есть несколько месяцев, легко поставить новую программу. Даешь человеку кататься, понимаешь его сильные и слабые стороны, что нужно поменять, а что нет. Но у нас не было времени. Всего три недели. И это не соревнования серии “Б” — это чемпионат России, который определяет, поедешь ты на главные старты или нет. С огромным давлением сталкивается не только хореограф или тренер, но и сама фигуристка. Труднее всего мне было найти баланс, чтобы она была способна выполнить программу».

Читайте также Медведева продолжает тренировки на катке ЦСКА в Москве

Ге считает, что уверенность в своих силах вернется к российской спортсменке через работу.

«Это не новая вещь. Даже когда мы катались сами, часто обсуждали с Женей, как устроен разум спортсмена и как на него можно влиять. В этом ничего нового. Я пытаюсь добавить ей уверенность еще с тех времен, когда мы соревновались. Я рассказываю ей те вещи, которые узнал от наших тренеров. А они тоже в свое время обучали олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Фрэнк Кэрролл, Алексей Мишин, Татьяна Тарасова, Брайан Орсер, Филип Милс. Это не только мои знания, но и их. Я пытаюсь их передать своим фигуристам. Я понимаю, что этот год складывается для нее по-другому по сравнению с теми, что были раньше. Но, думаю, что шаг за шагом она будет становиться лучше».