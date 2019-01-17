В Алматы вынесли приговорам убийцам Дениса Тена

Источник: Reuters

Тен скончался от ножевых ранений 19 июля 2018 года. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. В убийстве спортсмена подозреваются Киясов и Кудайбергенов. Также подозреваемой по делу является 22-летняя Жанар Толыбаева.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

По решению суда Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов получили по 18 лет ограничения свободы, а Жанар Толыбаева была осуждена на четыре года. Сторона Тена выразила свое несогласие с решением суда и готовность подать на апелляцию.

Ранее адвокат Оксаны Тен, Нурлан Устемиров назвал убийство фигуриста заказным. В свою очередь, подсудимые выразили свое сожаление и попросили прощения у матери Тена.

Напомним, Кудайбергенов обвинялся по пункту 2 части 2 статьи 188 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Киясов обвинялся по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Толыбаева обвинялась по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по статье 434 «Недонесение о преступлении».