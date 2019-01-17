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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

В Алматы вынесли приговорам убийцам Дениса Тена

Сегодня, 17 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор обвиняемым в убийстве бронзового призера ОИ-2014 казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Тен скончался от ножевых ранений 19 июля 2018 года. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. В убийстве спортсмена подозреваются Киясов и Кудайбергенов. Также подозреваемой по делу является 22-летняя Жанар Толыбаева.

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По решению суда Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов получили по 18 лет ограничения свободы, а Жанар Толыбаева была осуждена на четыре года. Сторона Тена выразила свое несогласие с решением суда и готовность подать на апелляцию.

Ранее адвокат Оксаны Тен, Нурлан Устемиров назвал убийство фигуриста заказным. В свою очередь, подсудимые выразили свое сожаление и попросили прощения у матери Тена.

Напомним, Кудайбергенов обвинялся по пункту 2 части 2 статьи 188 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

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Киясов обвинялся по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Толыбаева обвинялась по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по статье 434 «Недонесение о преступлении».

Добавим, что предварительные слушания состоялись 25 декабря прошлого года на этой же площадке, а главное разбирательство началось 3 января.

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