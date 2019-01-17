Медведева уклонилась от поцелуя фаната
Российская фигуристка Евгения Медведева не дала себя поцеловать одному из болельщиков во время
Российская фигуристка Евгения Медведева не дала себя поцеловать одному из болельщиков во время
19-летняя спортсменка встречалась с фанатами во дворце спорта «Мегаспорт». Мероприятие проходило перед матчем баскетбольного ЦСКА против «Баварии» в рамках Евролиги. Молодой человек в шарфе ЦСКА попытался поцеловать Медведеву в щеку. Фигуристке удалось уклониться от поцелуя. После неудачной попытки молодой человек сделал селфи со спортсменкой.