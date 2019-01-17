Медведева уклонилась от поцелуя фаната

19-летняя спортсменка встречалась с фанатами во дворце спорта «Мегаспорт». Мероприятие проходило перед матчем баскетбольного ЦСКА против «Баварии» в рамках Евролиги. Молодой человек в шарфе ЦСКА попытался поцеловать Медведеву в щеку. Фигуристке удалось уклониться от поцелуя. После неудачной попытки молодой человек сделал селфи со спортсменкой.