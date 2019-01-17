Текущие события
Хоккей. НХЛ
18.01
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р0
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
18.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
18.01
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард2
Сочи4
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА3
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА3
Автомобилист0
Хоккей. НХЛ
18.01
Даллас Старз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик1
Витязь2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор3
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс1
Салават Юлаев0
Биатлон. Биатлон
16:30
Рупольдинг (Германия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Спартак3
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Локомотив5
Биатлон. Биатлон
13:00
Рупольдинг (Германия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Йокерит5
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал2
Северсталь4
Все события
Фоторепортажи
8КАМАЗы в пустынях Дакара
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
23:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева уклонилась от поцелуя фаната

Российская фигуристка Евгения Медведева не дала себя поцеловать одному из болельщиков во время автограф-сессии. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя 42live.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

19-летняя спортсменка встречалась с фанатами во дворце спорта «Мегаспорт». Мероприятие проходило перед матчем баскетбольного ЦСКА против «Баварии» в рамках Евролиги. Молодой человек в шарфе ЦСКА попытался поцеловать Медведеву в щеку. Фигуристке удалось уклониться от поцелуя. После неудачной попытки молодой человек сделал селфи со спортсменкой.

 Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
Пеле нашел нового Пеле
Стал известен состав сборной России на эстафету КМ в Рупольдинге
СМИ: Полузащитники «Зенита» входят в сферу интересов «ПСЖ»
ЦСКА впервые в истории обыграл «Баварию» в матче Евролиги
Пилот «КамАЗ-мастер» поделился эмоциями от победы на «Дакаре»
ЦСКА победил «Автомобилист» в матче лидеров конференций КХЛ
Определился 7-й участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь