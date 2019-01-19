Буянова: Медведева работала в ЦСКА по плану своего тренера Орсера

Источник: РИА "Новости"

В субботу Медведева разместила на своей странице в социальной сети пост с благодарностью тренерам и хореографам команды Буяновой и Татьяне Тарасовой за то, что в ЦСКА у нее была возможность не прекращать тренировки.

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Также она сообщила о скором возвращении в Канаду.

«К нам часто приезжают зарубежные спортсмены перед стартом, мы всем рады! Женя работала в ЦСКА по своему плану, который ей оставил Орсер. Она начинала в ЦСКА, все ей здесь знакомо, здесь она встретилась со своим первым тренером. Мы очень рады, что Жене было комфортно», — сказала Буянова.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Летом 2018 года фигуристка начала сотрудничество с Орсером и переехала тренироваться в Канаду.