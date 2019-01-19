Туктамышева заявила, что может скоро закончить карьеру
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время прямого эфира в Instagram заявила, что может скоро закончить карьеру.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время прямого эфира в Instagram заявила, что может скоро закончить карьеру.
«Я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье. Сезон, два?
Но это все равно уже считается концом карьеры. Я уже 10 лет катаюсь", — отметила фигуристка.
Туктамышева также заявила, что в следующем сезоне точно выйдет на лед.
Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России
Ранее стало известно, что фигуристку включили в состав сборной на Универсиаду-2019, которая состоится в Красноярске.