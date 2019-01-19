Туктамышева заявила, что может скоро закончить карьеру

Источник: Reuters

«Я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье. Сезон, два?

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Но это все равно уже считается концом карьеры. Я уже 10 лет катаюсь", — отметила фигуристка.

Туктамышева также заявила, что в следующем сезоне точно выйдет на лед.

Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни.