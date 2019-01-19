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19 января, источник: Р-Спорт

Туктамышева заявила, что может скоро закончить карьеру

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время прямого эфира в Instagram заявила, что может скоро закончить карьеру.

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Источник: Reuters

«Я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье. Сезон, два?

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Но это все равно уже считается концом карьеры. Я уже 10 лет катаюсь", — отметила фигуристка.

Туктамышева также заявила, что в следующем сезоне точно выйдет на лед.

Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни.

Ранее стало известно, что фигуристку включили в состав сборной на Универсиаду-2019, которая состоится в Красноярске.

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