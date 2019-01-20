Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
19.01
Колорадо Эвеланш7
Лос-Анджелес Кингз1
Футбол. Зарубежный
19.01
Сельта1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
19.01
Интер0
Сассуоло0
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
19.01
Монако1
Страсбур5
Футбол. Зарубежный
19.01
Ним0
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
19.01
Реймс1
Ницца1
Хоккей. НХЛ
19.01
Нью-Джерси Дэвилз2
Анахайм Дакс3
Футбол. Зарубежный
19.01
Арсенал2
Челси0
Футбол. Зарубежный
19.01
РБ Лейпциг0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
19.01
Уэска0
Атлетико3
Футбол. Зарубежный
19.01
Удинезе1
Парма2
Футбол. Зарубежный
19.01
ПСЖ9
Генгам0
Футбол. Зарубежный
19.01
Реал2
Севилья0
Футбол. Зарубежный
19.01
Борнмут2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
19.01
Ливерпуль4
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
19.01
Манчестер Юнайтед2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
19.01
Ньюкасл Юнайтед3
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
19.01
Саутгемптон2
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
19.01
Уотфорд0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
19.01
Байер0
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
19.01
Штутгарт2
Майнц3
Футбол. Зарубежный
19.01
Айнтрахт Ф3
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
19.01
Аугсбург1
Фортуна Д2
Футбол. Зарубежный
19.01
Ганновер-960
Вердер1
Футбол. Зарубежный
19.01
Рома3
Торино2
Биатлон. Биатлон
19.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Футбол. Зарубежный
19.01
Вулверхэмптон Уондерерс4
Лестер3
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис
Жирона
Все события
Фоторепортажи
11«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
01:24 (мск), источник: Газета.Ру

«Можно накопить»: раскрыта тайна зарплаты фигуристов

Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов. По словам 22-летней спортсменки, за один месяц гастролей можно накопить на «неплохой автомобиль».

Наверх
Источник: Reuters

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о житейских проблемах в профессиональном фигурном катании. В частности, 22-летняя спортсменка поделилась подробностями об одном из самых насущных и популярных вопросов о заработках отечественных фигуристов. Так, чемпионка мира и Европы во время прямой трансляции в инстаграме журналистки Марии Командной сообщила, что зарплата у спортсменов является невысокой, а основная часть доходов идет за счет призовых на соревнованиях.

«По поводу доходов. Если хорошо кататься, как в этом сезоне, то суммы приходят с призовых. Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая, поэтому надо либо копить, либо ездить на шоу», — сказала Туктамышева.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

При этом она подчеркнула, что именно участие в шоу является наиболее востребованным у российских фигуристов.

«Шоу — это самое распространенное, чем зарабатывают фигуристы. Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Можно много заработать, на неплохую машину. Если месяц на гастролях кататься, то можно», — поведала Туктамышева.

Также у ученицы Алексея Мишина поинтересовались о нагрузке, которую фигуристы преодолевают во время тренировочных занятий.

«Зависит от времени сезона. Если межсезонье, то это прыжков 60 за одну тренировку. Если подготовка к соревнованиям, то 20−30. Нужно всегда держать себя в форме. Когда межсезонье, то надо работать на усталость», — добавила она.

Если говорить об основной финансовой поддержке российских фигуристов, то она идет прежде всего от школы, где занимается спортсмен. Примечательно, что у каждой школы составлены свои правила насчет выделения денежных средств своим воспитанникам. Самым распространенным случаем является финансирование тех фигуристов, которые пробились на национальные первенства.

Прежде всего спортсменам оплачиваются такого рода услуги, как проезд и проживание в гостинице в другом городе, а также помощь в создании и шитье костюмов, хотя чаще всего фигуристы и их тренеры за пошивом костюмов обращаются к личным дизайнерам и сами оплачивают их услуги.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Оказывает финансовую поддержку и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), однако случается это только тогда, когда фигуристы заявляются на международные соревнования. В декабре олимпийский чемпион в командных соревнованиях Сочи-2014 Дмитрий Соловьев в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как именно происходит данный процесс.

«Чтобы начала помогать федерация, нужно дать какой-то результат на международных соревнованиях. Как минимум, на Гран-при среди юниоров. После этого уже может обсуждаться какое-то финансирование со стороны ФФККР. А до этого можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны школы, к которой привязан спортсмен. Или на ресурсы своих родителей», — заявил Соловьев.

Так, Федерация выдает средства на перелеты и проживание в других странах, а также закупает инвентарь и экипировку национальной сборной. Зарплату фигуристы также получают от ФФККР. Однако выделяется она только представителям взрослой сборной России, а ее размер зависит от результатов спортсмена на международном уровне.

Спортсменам высокого уровня — таким, как Алина Загитова, Евгения Медведева, наши одиночники, пары и танцоры, которые входят в сборную России, — полностью оплачивают перелеты, костюмы и какие-то, не дай бог, травмы.
Дмитрий Соловьев
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Сочи-2014

«Спортсменам высокого уровня — таким, как Алина Загитова, Евгения Медведева, наши одиночники, пары и танцоры, которые входят в сборную России, — полностью оплачивают перелеты, костюмы и какие-то, не дай бог, травмы. Все это финансируется со стороны федерации», — рассказывал Дмитрий Соловьев.

Читайте также
Туктамышева заявила, что может скоро закончить карьеру

Примечательно, что зарплату тренеры по фигурному катанию также получают от Федерации. Если быть точнее, то все спортивные школы финансируются государством. Таким образом, сам спортсмен не оплачивает услуги своих преподавателей. Однако фигурист в свою очередь имеет конкретные обязательства перед своей школой, которые прописаны в личном контракте.

В данном случае интересным выглядит ситуация с Евгенией Медведевой, которая с мая 2018 года работает в группе канадского тренера Брайана Орсера. 19-летняя россиянка занимается в частном клубе Toronto Cricket Skating and Curling Club.

При этом никаких средств для оплаты обучения в Канаде Медведева со стороны ФФККР не получает. Услуги Орсера российская фигуристка вынуждена также оплачивать самостоятельно.

К слову, сотрудничество Медведевой с канадским специалистом выходит весьма затратным. По информации журналиста портала Icenetwork Филиппа Херша, у Орсерса составлена конкретная почасовая ставка, а процентов с заработков своих учеников канадец не берет. В последние годы за час работы с тренером фигуристы платили $110. Сейчас же, по словам Орсера, эта ставка незначительно выросла.

Семен Андреев

 Мария Шукшина: за ложь в «Пусть говорят» дочери заплатили 2 млн
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
МЮ одержал седьмую победу подряд под руководством Сульшера
ПСЖ разгромил «Генгам», забив клубу девять мячей
Кошмар на рубеже в эстафете. Почему россиянки промахивались?
«Уложу его спать одним ударом»: Бронер сразится с Пакьяо
Гол бывшего футболиста «Зенита» принес победу «Боруссии» (Д)
Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от разгрома в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь