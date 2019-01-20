«Можно накопить»: раскрыта тайна зарплаты фигуристов
Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов. По словам 22-летней спортсменки, за один месяц гастролей можно накопить на «неплохой автомобиль».
Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов. По словам 22-летней спортсменки, за один месяц гастролей можно накопить на «неплохой автомобиль».
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о житейских проблемах в профессиональном фигурном катании. В частности, 22-летняя спортсменка поделилась подробностями об одном из самых насущных и популярных вопросов о заработках отечественных фигуристов. Так, чемпионка мира и Европы во время прямой трансляции в инстаграме журналистки Марии Командной сообщила, что зарплата у спортсменов является невысокой, а основная часть доходов идет за счет призовых на соревнованиях.
«По поводу доходов. Если хорошо кататься, как в этом сезоне, то суммы приходят с призовых. Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая, поэтому надо либо копить, либо ездить на шоу», — сказала Туктамышева.
При этом она подчеркнула, что именно участие в шоу является наиболее востребованным у российских фигуристов.
«Шоу — это самое распространенное, чем зарабатывают фигуристы. Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Можно много заработать, на неплохую машину. Если месяц на гастролях кататься, то можно», — поведала Туктамышева.
Также у ученицы Алексея Мишина поинтересовались о нагрузке, которую фигуристы преодолевают во время тренировочных занятий.
«Зависит от времени сезона. Если межсезонье, то это прыжков 60 за одну тренировку. Если подготовка к соревнованиям, то 20−30. Нужно всегда держать себя в форме. Когда межсезонье, то надо работать на усталость», — добавила она.
Прежде всего спортсменам оплачиваются такого рода услуги, как проезд и проживание в гостинице в другом городе, а также помощь в создании и шитье костюмов, хотя чаще всего фигуристы и их тренеры за пошивом костюмов обращаются к личным дизайнерам и сами оплачивают их услуги.
Оказывает финансовую поддержку и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), однако случается это только тогда, когда фигуристы заявляются на международные соревнования. В декабре олимпийский чемпион в командных соревнованиях Сочи-2014 Дмитрий Соловьев в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как именно происходит данный процесс.
«Чтобы начала помогать федерация, нужно дать
Так, Федерация выдает средства на перелеты и проживание в других странах, а также закупает инвентарь и экипировку национальной сборной. Зарплату фигуристы также получают от ФФККР. Однако выделяется она только представителям взрослой сборной России, а ее размер зависит от результатов спортсмена на международном уровне.
Спортсменам высокого уровня — таким, как Алина Загитова, Евгения Медведева, наши одиночники, пары и танцоры, которые входят в сборную России, — полностью оплачивают перелеты, костюмы и
какие-то,не дай бог, травмы.
«Спортсменам высокого уровня — таким, как Алина Загитова, Евгения Медведева, наши одиночники, пары и танцоры, которые входят в сборную России, — полностью оплачивают перелеты, костюмы и
Примечательно, что зарплату тренеры по фигурному катанию также получают от Федерации. Если быть точнее, то все спортивные школы финансируются государством. Таким образом, сам спортсмен не оплачивает услуги своих преподавателей. Однако фигурист в свою очередь имеет конкретные обязательства перед своей школой, которые прописаны в личном контракте.
В данном случае интересным выглядит ситуация с Евгенией Медведевой, которая с мая 2018 года работает в группе канадского тренера Брайана Орсера. 19-летняя россиянка занимается в частном клубе Toronto Cricket Skating and Curling Club.
К слову, сотрудничество Медведевой с канадским специалистом выходит весьма затратным. По информации журналиста портала Icenetwork Филиппа Херша, у Орсерса составлена конкретная почасовая ставка, а процентов с заработков своих учеников канадец не берет. В последние годы за час работы с тренером фигуристы платили $110. Сейчас же, по словам Орсера, эта ставка незначительно выросла.
Семен Андреев