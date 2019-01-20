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13:41 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов выступят на ЧЕ в Минске с олимпийской программой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская спортивная пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова приняла решение выступить на чемпионате Европы в Минске и чемпионате мира в Сайтаме (Япония) с короткой программой олимпийского сезона. Таким мнением с ТАСС поделился тренер спортсменов олимпийский чемпион Максим Траньков.

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Источник: РИА "Новости"

Фигуристы в олимпийском сезоне исполняли короткую программу под музыку из второго концерта Сергея Рахманинова. С этой программой спортсмены стали серебряными призерами командного турнира Игр в Пхёнчхане, где после короткой программы шли лидерами среди спортивных пар с личным рекордом. По словам Транькова, образ новой программы под песню Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good) не подходит их сложившемуся стилю.

«В начале сезона я и Робин Шолковы, когда еще работал с ребятами, были за программу на музыку Рахманинова — она нам больше нравилась. Но все-таки поставили новую, но после того, как она не “зашла” на контрольных прокатах, мы снова завели этот разговор. В итоге приняли решение все-таки катать ее до финала Гран-при, а решение вернуться к прежней приняли после чемпионата России в Саранске», — рассказал Траньков.

«Олимпийскую программу Евгения и Владимир будут катать и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Просто они переросли постановки, подобные новой — это не их стиль, она [музыка] немного не попадает под образ этих конкретных спортсменов, пусть их нельзя назвать универсальной парой, но это пара классического русского стиля парного катания. Этого нужно придерживаться, ведь кататься под музыку Рахманинова дается не каждому фигуристу, а им это удалось, грех не пользоваться этим», — подчеркнул тренер.

Чемпионат Европы в Минске пройдет с 23 по 27 января. Мировое первенство в Сайтаме состоится 18—24 марта.

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