Девятилетняя ученица Плющенко исполнила прыжок в три с половиной оборота

«Я такого в ее возрасте не видел. Я на полу запрыгал в 11 лет», — прокомментировал прыжок Плющенко.

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Титовой девять лет, и она является ученицей Академии Плющенко.

В сентябре 2018-го еще один ученик академии Артур Дмитриев впервые в истории фигурного катания исполнил на соревнованиях каскад из тройных лутца и флипа.

Элемент был выполнен на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе.