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16:20 (мск), источник: Чемпионат.com

13-летняя фигуристка: надо правильный допинг выпить — и выступаешь стабильно

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» призналась, что для успешных выступлений нужно принимать допинг.

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«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В “Хрустальном” пьют или не пьют? Конечно, пьют», — сказала Анастасия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шаботова занимается фигурным катание в спортивной школе «Снежные барсы». Представителями отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» были, в частности, были олимпийская чемпионка Юлия Липницкая и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. Фигуристкой отделения «Хрустальный» является олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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