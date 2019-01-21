Медведева в Канаду, остальные — в Минск. Там стартует чемпионат Европы
В среду в белорусской столице начинается ЧЕ-2019. Российские фигуристы, как обычно, рассчитывают на медали во всех четырех видах программы.
В среду в белорусской столице начинается ЧЕ-2019. Российские фигуристы, как обычно, рассчитывают на медали во всех четырех видах программы.
Последний случай, когда хоть на одном пьедестале чемпионата Европы не было наших, имел место в Загребе 2013-го. Там лучшим из российских одиночников стал занявший пятое место 17-летний дебютант сборной Максим Ковтун. Тот самый Ковтун, что с тех пор трижды брал медали ЧЕ, потом пропал с радаров на сезон с лишним, а недавно с успехом вернулся, выиграв в декабре чемпионат страны.
Теперь Ковтун едет в Минск, а навстречу ему из Канады выдвигается обладатель шести подряд континентальных титулов Хавьер Фернандес, чья победная серия начиналась в том же Загребе. Сейчас испанец хочет увенчать ее в Белоруссии титулом № 7 и, завершив карьеру этой весной, уйти с европейского льда непобежденным.
Перед вылетом удачи Фернандесу пожелала Евгения Медведева, с которой они вместе тренируются у Брайана Орсера в Торонто. Еще в минувший четверг Женя смотрела баскетбольный матч ЦСКА Бавария с трибуны московского Мегаспорта, и вот уже, пролетев 7,5 тысяч километров, шлет всем привет с другой стороны земного шарика. Двукратная победительница ЧЕ и ЧМ на нынешний чемпионат Европы в команду, увы, не отобралась. И, проводя январь в нашей столице, поддерживала форму на армейском катке у Елены Буяновой, а не в Хрустальном у своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе. Школу последней, редкий случай для последних лет, в Минске будет представлять только Алина Загитова.
Сборная России-2019 получилась очень молодой. Она почти наполовину состоит из дебютантов ЧЕ. И даже для чемпиона командного турнира Игр в Сочи Никиты Кацалапова предстоящее первенство континента будет лишь третьим с нынешней партнершей Викторией Синициной. Все свои европейские и олимпийские медали Кацалапов завоевывал еще в дуэте с Еленой Ильиных.
А ведь национальная команда это вам не серия
Действующие чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили, что отказываются от короткой программы под песню I Feel Good Джеймса Брауна и возвращаются к постановке на музыку Рахманинова из прошлого сезона. Видимо,
В двух остальных видах фавориты очевидны: еще один, уже танцевальный, дуэт из Франции Пападакис/Сизерон и, конечно, Загитова. Медальные запросы России на турнире:
Так что биатлон биатлоном, а фигурномания — продолжается.
11.45−16.55 (время московское). Женщины. Короткая программа.
19.00−20.55. Пары. Короткая программа.
12.00−17.40. Мужчины. Короткая программа.
19.40−21.55. Пары. Произвольная программа.
12.40−16.30. Танцы. Короткая программа.
18.00−21.55. Женщины. Произвольная программа.
11.15−15.10. Мужчины. Произвольная программа.
16.25−19.45. Танцы. Произвольная программа.
|Фигурист
|Участия в ЧЕ
|Лучшее место
|Михаил Коляда
|3
|3 (2017, 2018)
|Максим Ковтун
|5
|2 (2015, 2017)
|Александр Самарин
|2
|6 (2018)
|Фигуристка
|Участия в ЧЕ
|Лучшее место
|Алина Загитова
|1
|1 (2018)
|Станислава Константинова
|0
|-
|Софья Самодурова
|0
|-
|Фигуристы
|Участия в ЧЕ
|Лучшее место
|Евгения Тарасова/Владимир Морозов
|4
|1 (2017, 2018)
|Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
|0
|-
|Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
|0
|-
|Фигуристы
|Участия в ЧЕ
|Лучшее место
|Виктория Синицына/Никита Кацалапов
|2
|4 (2016)
|Александра Степанова/Иван Букин
|4
|3 (2015, 2018)
|Софья Евдокимова/Егор Базин
|0
|-
|Год
|Город
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|2018
|Москва
|2 (Ж+П)
|4 (М+Ж+П+Т)
|3 (М+П+Т)
|9
|2017
|Острава
|2 (Ж+П)
|2 (М+Ж)
|2 (М+Т)
|6
|2016
|Братислава
|2 (Ж+П)
|1 (Ж)
|4 (М+Ж+П+Т)
|7
|2015
|Стокгольм
|2 (Ж+П)
|3 (М+Ж+П)
|4 (М+Ж+П+Т)
|9
|2014
|Будапешт
|2 (Ж+П)
|4 (М+Ж+П+Т)
|2 (М+П)
|8
|2013
|Загреб
|2 (П+Т)
|2 (Ж+Т)
|1 (Ж)
|5
|2012
|Шеффилд
|2 (М+П)
|3 (М+П+Т)
|2 (П+Т)
|7
|2011
|Берн
|0
|2 (П+Т)
|1 (П)
|3
|2010
|Таллин
|3 (М+П+Т)
|0
|2 (П+Т)
|5
|2009
|Хельсинки
|1 (Т)
|1 (П)
|1 (П)
|3
М мужчины, Ж женщины, П пары, Т танцы.
Лев Тигай