Медведева в Канаду, остальные — в Минск. Там стартует чемпионат Европы

Источник: РИА "Новости"

Последний случай, когда хоть на одном пьедестале чемпионата Европы не было наших, имел место в Загребе 2013-го. Там лучшим из российских одиночников стал занявший пятое место 17-летний дебютант сборной Максим Ковтун. Тот самый Ковтун, что с тех пор трижды брал медали ЧЕ, потом пропал с радаров на сезон с лишним, а недавно с успехом вернулся, выиграв в декабре чемпионат страны.

Уйдет ли Фернандес непобежденным?

Теперь Ковтун едет в Минск, а навстречу ему из Канады выдвигается обладатель шести подряд континентальных титулов Хавьер Фернандес, чья победная серия начиналась в том же Загребе. Сейчас испанец хочет увенчать ее в Белоруссии титулом № 7 и, завершив карьеру этой весной, уйти с европейского льда непобежденным.

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Перед вылетом удачи Фернандесу пожелала Евгения Медведева, с которой они вместе тренируются у Брайана Орсера в Торонто. Еще в минувший четверг Женя смотрела баскетбольный матч ЦСКА Бавария с трибуны московского Мегаспорта, и вот уже, пролетев 7,5 тысяч километров, шлет всем привет с другой стороны земного шарика. Двукратная победительница ЧЕ и ЧМ на нынешний чемпионат Европы в команду, увы, не отобралась. И, проводя январь в нашей столице, поддерживала форму на армейском катке у Елены Буяновой, а не в Хрустальном у своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе. Школу последней, редкий случай для последних лет, в Минске будет представлять только Алина Загитова.

Сборная России-2019 получилась очень молодой. Она почти наполовину состоит из дебютантов ЧЕ. И даже для чемпиона командного турнира Игр в Сочи Никиты Кацалапова предстоящее первенство континента будет лишь третьим с нынешней партнершей Викторией Синициной. Все свои европейские и олимпийские медали Кацалапов завоевывал еще в дуэте с Еленой Ильиных.

А ведь национальная команда это вам не серия Гран-при, где каждый сам за себя. Выступать за страну отдельная ответственность и, соответственно, отдельный опыт. Которого у многих в нашей команде нет. Отсюда возможны неожиданные психологические срывы. С другой стороны, Минск недалеко, и без зрительской поддержки россияне там наверняка не останутся.

Тарасова и Морозов вернулись к старой программе

Действующие чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили, что отказываются от короткой программы под песню I Feel Good Джеймса Брауна и возвращаются к постановке на музыку Рахманинова из прошлого сезона. Видимо, что-то у них там с Брауном было не гуд. Посмотрим, поможет ли старая программа Тарасовой и Морозову отстоять свой титул в борьбе с весьма сильным французским дуэтом Джеймс/Сипре. Пожалуй, это должна быть самая интересная дуэль минского ЧЕ наряду с противостоянием Фернандес против русских и всей Европы.

В двух остальных видах фавориты очевидны: еще один, уже танцевальный, дуэт из Франции Пападакис/Сизерон и, конечно, Загитова. Медальные запросы России на турнире: одно-два золота и примерно семь-восемь наград всего. Первый канал нашего ТВ, видимо, удовлетворенный рейтингами показов Гран-при и национального чемпионата, не хочет заканчивать с фигурнокатательными экспериментами. И Загитову впрямую покажет, и кое-что еще. Ну, а тем, кто хочет смотреть ЧЕ целиком и без всяких задержек, — прямая дорога либо на каналы Матч ТВ, либо на сайт того же Первого. Там все опять будет от и до и со звездными экспертами. Вплоть до гениальной Татьяны Тарасовой.

Так что биатлон биатлоном, а фигурномания — продолжается.

Расписание чемпионата Европы-2019

23 января, среда

11.45−16.55 (время московское). Женщины. Короткая программа.

19.00−20.55. Пары. Короткая программа.

24 января, четверг

12.00−17.40. Мужчины. Короткая программа.

19.40−21.55. Пары. Произвольная программа.

25 января, пятница

12.40−16.30. Танцы. Короткая программа.

18.00−21.55. Женщины. Произвольная программа.

26 января, суббота

11.15−15.10. Мужчины. Произвольная программа.

16.25−19.45. Танцы. Произвольная программа.

Сборная России

Мужчины

Фигурист Участия в ЧЕ Лучшее место Михаил Коляда 3 3 (2017, 2018) Максим Ковтун 5 2 (2015, 2017) Александр Самарин 2 6 (2018)

Женщины

Фигуристка Участия в ЧЕ Лучшее место Алина Загитова 1 1 (2018) Станислава Константинова 0 - Софья Самодурова 0 -

Пары

Фигуристы Участия в ЧЕ Лучшее место Евгения Тарасова/Владимир Морозов 4 1 (2017, 2018) Александра Бойкова/Дмитрий Козловский 0 - Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 0 -

Танцы

Фигуристы Участия в ЧЕ Лучшее место Виктория Синицына/Никита Кацалапов 2 4 (2016) Александра Степанова/Иван Букин 4 3 (2015, 2018) Софья Евдокимова/Егор Базин 0 -

Медали России на ЧЕ последних 10 лет

Год Город Золото Серебро Бронза Всего 2018 Москва 2 (Ж+П) 4 (М+Ж+П+Т) 3 (М+П+Т) 9 2017 Острава 2 (Ж+П) 2 (М+Ж) 2 (М+Т) 6 2016 Братислава 2 (Ж+П) 1 (Ж) 4 (М+Ж+П+Т) 7 2015 Стокгольм 2 (Ж+П) 3 (М+Ж+П) 4 (М+Ж+П+Т) 9 2014 Будапешт 2 (Ж+П) 4 (М+Ж+П+Т) 2 (М+П) 8 2013 Загреб 2 (П+Т) 2 (Ж+Т) 1 (Ж) 5 2012 Шеффилд 2 (М+П) 3 (М+П+Т) 2 (П+Т) 7 2011 Берн 0 2 (П+Т) 1 (П) 3 2010 Таллин 3 (М+П+Т) 0 2 (П+Т) 5 2009 Хельсинки 1 (Т) 1 (П) 1 (П) 3

М мужчины, Ж женщины, П пары, Т танцы.