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19:13 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Шаботова назвала глупостью свои высказывания о допинге

ТАСС, 21 января. Российская фигуристка Анастасия Шаботова назвала глупыми свои высказывания о нарушении антидопинговых правил. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

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Ранее 13-летняя фигуристка во время прямого эфира в социальной сети заявила, что для стабильного выступления фигуристам надо «выпить много правильного допинга». Она добавила, что занимающиеся на катке «Хрустальный» (используется для тренировок группы Этери Тутберидзе, в которую, в частности, входит олимпийская чемпионка Алина Загитова — прим. ТАСС), также его употребляют.

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«Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — сказала Шаботова.

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