Российская фигуристка Шаботова назвала глупостью свои высказывания о допинге

Ранее 13-летняя фигуристка во время прямого эфира в социальной сети заявила, что для стабильного выступления фигуристам надо «выпить много правильного допинга». Она добавила, что занимающиеся на катке «Хрустальный» (используется для тренировок группы Этери Тутберидзе, в которую, в частности, входит олимпийская чемпионка Алина Загитова — прим. ТАСС), также его употребляют.