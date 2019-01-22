«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

Трехкратная чемпионка Европы и обладательница золота мирового первенства 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о том, как российская фигуристка Евгения Медведева может урегулировать конфликтную ситуацию со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе, от которой спортсменка ушла в мае прошлого года после 11-летнего сотрудничества. По мнению эксперта, Медведева должна встретиться с Тутберидзе, попросить у нее прощения за неожиданный уход и отблагодарить за период, проведенный вместе с именитой специалисткой.

«Это душевная травма для обеих сторон. Женя была обижена, ей тяжело далось решение уйти от тренера. Но я не верю, что Тутберидзе и Медведева останутся врагами. Пройдет время, боль утихнет — и Женя вспомнит, что было много хорошего, когда она тренировалась у Этери Георгиевны. Надо уметь говорить “извини”. Надо самому уметь прощать. Так легче жить», — цитирует Бутырскую «Экспресс газета».

На чемпионат Европы в Минске Медведева не отобралась. По итогам национального первенства 19-летняя фигуристка не сумела занять места, которое дает гарантированное попадание в состав сборной России, расположившись на итоговой седьмой строчке, а результаты спортсменки в текущем сезоне не убедили тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отдать третью квоту ей.

На этапе Гран-при в Канаде Медведева выиграла бронзу, а во Франции стала четвертой и не смогла пробиться в финал серии. По словам Бутырской, в нынешнем сезоне фигуристка «не показала ни одного хорошего проката».

«Медведева провалила чемпионат России, а это главный отборочный турнир. Я за спортивный принцип. Иначе в сборную будут попадать только титулованные», — отметила чемпионка мира.

Несмотря на то, что Медведева в настоящее время тренируется у Брайана Орсера в Торонто, сама спортсменка после чемпионата в Саранске в Канаду возвращаться не торопилась и осталась в России. В Москве фигуристка провела несколько тренировок на ледовом дворце ЦСКА. Как подчеркнула Бутырская, тот факт, Медведева занималась одна, а не под присмотром канадского специалиста, не должен вызывать удивления.

По ее мнению, данное решение было принято для того, чтобы в случае кадровых изменений в составе сборной на чемпионате Европы спортсменка была готова заменить выбывшую из заявки соотечественницу.

«Орсер все-таки давал Медведевой какие-то консультации по телефону — до и после тренировки. Женя перешла к очень востребованному специалисту. Орсер — занятой человек, у него слишком много учеников. Скорее всего, дело вот в чем. Женя осталась в Москве на всякий случай. А вдруг кто-то из наших девочек — Алина Загитова, Станислава Константинова или Софья Самодурова — перед чемпионатом Европы получит травму. Первая запасная — Туктамышева, но у нее было воспаление легких. Медведева, как вторая запасная, должна быть наготове. Она не улетела после Саранска в Канаду, потому что чемпионат Европы пройдет в Минске», — заключила Бутырская.

Впрочем, теперь Медведева все-таки вернулась в Торонто, о чем сообщила у себя в инстаграме.

«Пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club. Теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме», — написала фигуристка, поблагодарив тренеров и хореографов команды Елены Буяновой и заслуженного тренера России Татьяну Тарасову за возможность заниматься в Москве.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bsz0SN5Hqbf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-19T08:35:43+00:00">19 Янв 2019 в 12:35 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведева покинула группу Этери Тутберидзе в мае прошлого года. Под руководством именитого тренера фигуристка дважды становилась чемпионкой мира и столько же — чемпионкой Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева выиграла две серебряные медали: одну в командных соревнованиях и одну — в личном турнире, уступив соотечественнице и бывшей партнерше по группе Тутберидзе Алине Загитовой.

При этом уход своей подопечной 44-летняя специалистка восприняла негативно, а также раскритиковала спортсменку.

«Мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать “спасибо”. Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Также специалистка поведала о том, что Медведева была настолько раздосадована поражением на Олимпиаде, что якобы просила оставить Загитову, ставшую чемпионкой, в юниорах.

«Прямо по выходе с олимпийского льда прозвучала совершенно детская такая фраза: “Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?” Я сказала: “Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека”», — рассказала Тутберидзе.

При этом Медведева данное утверждение опровергла, заявив, что подобного диалога с тренером у нее не было. Однако говорить о подробностях конфликта с Тутберидзе фигуристка наотрез отказалась.

«Мне надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой», — заключила Медведева.